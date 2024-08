Make-Magazin: Spielerisch die Umwelt verstehen / Makey:Lab bringt Jugendliche ans Programmieren

Make

Makey:Lab bringt Jugendliche ans Programmieren

Das DIY-Magazin Make präsentiert auf der Maker Faire in Hannover am 17. und 18. August ein innovatives Experimentierkit namens Makey:Lab. Entwickelt in Zusammenarbeit mit der IoT-Werkstatt des Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier, zielt das Projekt darauf ab, Jugendliche ab 14 Jahren für Programmierung, Naturwissenschaften und Projektdenken zu begeistern. Gleichzeitig soll es ein Gespür für Digitalisierung und Umweltbewusstsein vermitteln.

"Mit dem Makey:Lab wollen wir ein eigenes nachhaltiges System aufbauen, das wir mit verschiedenen Sonderheften begleiten. Je nach Thema kann das Makey:Lab um neue Funktionen wachsen", erklärt Daniel Bachfeld, Chefredakteur vom Make-Magazin. Das Herzstück des Kits ist eine Mikrocontroller-Platine, die ähnlich wie beim Einplatinencomputer Calliope grafisch programmiert wird. Zwei Umwelt-Sensoren ermöglichen die Messung verschiedener Umweltdaten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Luftgüte.

Auf der Maker Faire Hannover am 17. und 18. August wird die Make-Redaktion 700 Leer-Platinen in Form des Maskottchens Makey kostenlos verteilen. "Makey ist ein großer Sympathieträger der Maker-Szene und verleiht der Platine ein cooleres Aussehen", betont Bachfeld. Ein QR-Code auf der Platine führt zu einer Landingpage mit weiteren Infos zur Hardware, Software. Heften und Erscheinungsterminen.

Das Projekt zielt darauf ab, praktische Anwendungen aus dem Alltag zu demonstrieren. "Wir wollen junge Menschen für digitale Technik begeistern und zeigen, wofür sie nützlich ist. Beispielsweise für die bessere Wahrnehmung unserer Umwelt", erläutert Bachfeld. "Das können ganz praktische Dinge aus dem Alltag sein. So kann der CO2-Gehalt in der Luft sichtbar gemacht werden, man kann auch herausfinden, ob im Bier Alkohol steckt oder die chemische Verbindung beim Brotbacken visualisieren."

Die Zusammenarbeit mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier, der als Deutschlands grünster Hochschulstandort gilt und unter den Top 3 im weltweiten Nachhaltigkeitsranking green-metric liegt, unterstreicht den Fokus auf Umweltaspekte. Der Campus wird ebenfalls auf der Maker Faire vertreten sein und seine IoT²-Werkstatt sowie den Makerspace INNODIG präsentieren.

Das Makey:Lab-Projekt verbindet auf innovative Weise die Vermittlung technischer Fähigkeiten mit Umweltbewusstsein. Es ermöglicht Jugendlichen, ohne umfangreiche Vorkenntnisse in die Welt der Programmierung und Umwelttechnik einzutauchen. Durch die spielerische Herangehensweise und die Möglichkeit, das System kontinuierlich zu erweitern, bietet Makey:Lab eine vielversprechende Plattform für langfristiges Lernen und Experimentieren im Bereich der digitalen Umwelttechnik.

