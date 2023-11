Alibaba.com

„Certified Picks for Europe": Alibaba.com präsentiert B2B-Beschaffungstrends im Europäischen Pavillon

Alibaba.com, eine führende Plattform für globalen B2B-E-Commerce, stellt heute seine Top-B2B-Einkaufstrends für „Certified Picks for Europe" vor. „Certified Picks for Europe" wurde im Vormonat eingeführt und ist Teil des Europäischen Pavillons von Alibaba.com, einer speziellen Ressource für EU-/UK-zertifizierte Produkte und Produkte von verifizierten Lieferanten. Hier werden 24.000 verifizierte Lieferanten mit EU-/UK-Zertifizierungen und 8 Millionen Produkte in 33 Produktkategorien vorgestellt.

Die B2B-Plattform beobachtet einen Trend unter Käufern, sich für höherwertige und zertifizierte Produkte zu entscheiden. Das Bruttowarenvolumen (GMV) pro Produkt fällt mit EU-/UK-Zertifikat um 80 Prozent höher aus als für andere Produkte.

700.000 Weihnachtsartikel mit EU-/UK-Produktzertifikat

Um deutsche Marken bei der Beschaffung von Weihnachtsartikeln zu unterstützen, sind mehr als 700.000 Weihnachtsartikel mit EU-/UK-Produktzertifizierungen auf Alibaba.com verfügbar. Die aktuellen B2B-Produkttrends reichen von Deko-Lampen und weihnachtlichen Verpackungen über Weihnachtsbaum-Deko bis hin zu Weihnachtsmode. Dieses Angebot wird im Dezember mit „Stock up for Valentine's Day" in ein Valentinsinventar umgewandelt und bietet eine beliebte Auswahl mit einer 90-tägigen Tiefpreisgarantie.

Zudem hat Alibaba.com in Deutschland im Oktober ein erhebliches Wachstum in den Kategorien Baustoffe und Baumaterialien (+157 Prozent ggü. Vormonat) sowie Schuhe (+282 Prozent ggü. Vormonat) verzeichnet.

Einfache Beschaffung für KMU

Der Europäische Pavillon unterstützt KMU beim Einkauf zertifizierter Produkte. Mariella Finetti, Gründerin von COFFEE LOVER und E-Commerce-Beraterin, sagt: „Einen qualifizierten Hersteller zu finden, der die Produktzertifikate für den Verkauf in der EU vorweisen kann, ist oft mit Arbeit verbunden. Der Europäische Pavillon gibt mir Zugang zu EU-zertifizierten Produkten von vielen Lieferanten weltweit, die viel Erfahrung in der Herstellung von Produkten für den europäischen Markt haben. Das macht den Europäischen Pavillon zu einer wertvollen Ressource." Dabei überzeugt sie die Produktvielfalt: „Vor allem Marmormuster und goldfarbene Designs konnte ich auf anderen Beschaffungsplattformen nicht finden. Die Plattform erleichtert den Zugang zu Produkten aus Übersee und macht die Beschaffung mit dem Europäischen Pavillon für europäische Käufer einfacher und sicherer."

Patrick Kuehl, Head of Strategic Initiatives and Partnerships DACH, Alibaba.com, fügt hinzu: „Für den deutschen Mittelstand ist die Produktqualität entscheidend. Sie ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Suche nach neuen Zulieferern. Daher haben wir „Certified Picks for Europe" entwickelt. Dieses kurative Angebot erleichtert es Einkäufern, mit den richtigen Zulieferern in Kontakt zu treten."

Weitere Informationen zu Alibaba.com finden Sie auf der Fachmesse für die Sportindustrie ISPO (28.-30. November 2023, München) an Stand B1.400.

Über Alibaba.com Alibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende E-Commerce-Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-Handel, die Käufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet B2B-Handelslösungen aus einer Hand, die verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette des grenzüberschreitenden Handels abdecken. Alibaba.com stellt Unternehmen Tools bereit, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, neue Produkte und Lieferanten zu finden und schnell und effizient Bestellungen online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

