Der Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt von Freitag bis Sonntag live und exklusiv bei Sky Sport

U. a. mit Jan-Lennard Struff, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, Andrey Rublev und Diego Schwartzmann

Sky Sport Tennis berichtet aus Frankfurt am Main von Freitag bis Sonntag täglich live

Paul Häuser und Michael Fuchs kommentieren

Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit WOW auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabei sein

Unterföhring, 12. September 2023 - Tennis-Fans dürfen sich am kommenden Wochenende auf ein ganz besonderes Spektakel freuen. Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport Tennis den Ultimate Tennis Showdown aus Frankfurt am Main live und exklusiv.

Aufgrund der modifizierten Spielregeln ist stets viel Action auf dem Platz geboten. So wird etwa - statt nach Sätzen - viermal acht Minuten im Tie-Break-Modus gespielt. Die Aufwärmphase entfällt komplett, es gibt nur einen Aufschlag, für dessen Ausführung der Spieler maximal 15 Sekunden Zeit hat. Hinzu kommen Besonderheiten wie Bonuskarten oder ein verkürztes Netz.

Die Gruppenphase erstreckt sich über den Freitag und den Samstag, ehe sonntags die Halbfinals und das Finale bestritten werden.

Aus deutscher Sicht nimmt Jan-Lennard Struff teil, der nach seiner Hüftverletzung an die Erfolge aus der ersten Saisonhälfte anknüpfen möchte. Nach den Finalteilnahmen beim ATP Masters-Event in Madrid und dem ATP-Turnier in Stuttgart stieg Struff zwischenzeitlich auf Platz 21 der Weltrangliste auf.

Darüber hinaus sind u.a. US-Open-Finalist Daniil Medvedev sowie Nick Kyrgios, Andrey Rublev und Diego Schwartzmann dabei.

Sky überträgt bis einschließlich Sonntag täglich live. An den Übertragungstagen kommentieren die Matches Michael Fuchs und Paul Häuser, der zugleich den Finaltag am Sonntag begleiten wird.

Bereits am Donnerstag widmet sich Sky Sport News dem außergewöhnlichen Turnier - Sky Reporter Alexander Bonengel berichtet vom Media Day des Ultimate Tennis Showdown und stimmt die Zuschauer so auf die kommenden Tage ein.

Der Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt am Main live bei Sky Sport Tennis:

Freitag, 15.9., ab 16.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Samstag, 16.9., ab 16.00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Sonntag, 17.9., ab 14.30 Uhr auf Sky Sport Tennis

