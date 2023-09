Sky Deutschland

Neue Sky Original Show: "Me & Myself - Mein jüngeres Ich & Ich"

Unterföhring (ots)

Ab heute, 5. September exklusiv auf Sky sowie dem Streaming-Service WOW

Entertainment-Show mit Michael Mittermeier als Moderator

Neueste Deepfake Technologie mit künstlicher Intelligenz aus den Matrix-Filmen: Dieter Hallervorden trifft auf sein jüngeres Ich

Einmalige Eventprogrammierung zum 88. Geburtstag von Dieter Hallervorden

Produziert von SEO Entertainment GmbH

Das jüngere Ich treffen und mit ihm gemeinsam über die guten alten Jahre sprechen? Die Chance dazu hat Schauspieler Dieter Hallervorden einmalig und anlässlich seines 88. Geburtstags in der brandneuen Sky Original Show " Me & Myself - Mein jüngeres Ich & Ich", durch die Comedian und Moderator Michael Mittermeier führt. Mittels künstlicher Intelligenz trifft Dieter Hallervorden sich selbst aus dem Jahr 1987. Diese Begegnung sorgt nicht nur bei Michael Mittermeier und dem Publikum für unvergessliche und emotionale Momente, sondern vor allem auch bei Dieter Hallervorden und seinem jüngeren Ich. Zu sehen ab heute, 5. September um 20.15 Uhr auf Sky One sowie bei Sky Q und dem Streaming-Service WOW auf Abruf. Zum Geburtstagsjubiläum von Dieter Hallervorden zeigt Sky am 6. September "Honig im Kopf", seinen Comeback-Hit, auf Sky Cinema Best Of.

Über "Me & Myself - Mein jüngeres Ich & Ich":

In der KI gestützten Show treffen der renommierte Schauspieler, Kabarettist, Sänger, Synchronsprecher, Moderator und Theaterleiter Dieter Hallervorden und sein jüngeres Ich aus dem Jahr 1987 aufeinander. Der junge Dieter weiß nichts über die Ereignisse, die nach diesem Jahr stattgefunden haben und lebt noch in dem Glauben, dass die DDR existiert. Diese skurrile Begegnung sorgt für komische und aufschlussreiche Momente, wenn die beiden Hallervordens aufeinandertreffen. In der Show werden verschiedene Themen aus Dieter Hallervordens Leben und Karriere behandelt. Von seiner berühmten Rolle in "Nonstop Nonsens" über die Enthüllung seiner Stasi-Akte bis hin zu seinen Erfahrungen im Bereich Stunts und den Zukunftsvisionen seines jüngeren Ichs hinsichtlich Karriere. Ein Highlight ist zudem der Moment, in dem Dieter Hallervorden auf seine jetzige Ehefrau trifft. Die Zuschauer:innen können gespannt sein, welche lustigen Anekdoten und Geschichten über die Kennenlernphase und Ehe der beiden geteilt werden.

Das jüngere Ich von Dieter Hallervorden wurde mit Hilfe einer Deepfake Technologie erschaffen, wofür umfangreiches Material aus den späten 70er bis frühen 90er Jahren gesammelt wurde. Dies umfasste alte Auftritte, DVDs, Blu-Rays und andere Quellen, aus denen Einstellungen ausgewählt wurden, in denen das Gesicht von Dieter Hallervorden gut sichtbar und in verschiedenen Winkeln und Beleuchtungspositionen zu sehen war. Mit den fertigen Trainingsdaten konnte eine digitale Maske von Dieter Hallervorden aus dem Jahr 1987 erstellt werden, auf welche der wahre Hallervorden in "Me & Myself" trifft.

Dieter Hallervorden: "Ich hätte niemals gedacht mit einer jüngeren Version meiner Selbst auf Zeitreise zu gehen und auf diese humorvolle Weise mein Leben zu reflektieren und Ereignisse nochmals im Hier und Jetzt zu durchleben."

Michael Mittermeier: "'Me & Myself' ist nicht nur technisch etwas völlig Neues, sondern auch für mich in der Moderation eine Herausforderung. Zeitgleich sowohl neben dem jungen als auch dem Dieter Hallervorden der Gegenwart zu sitzen und beide zu interviewen, klingt vielleicht seltsam, ist aber äußerst spannend. Der Zuschauer bekommt dabei einen ungewöhnlichen und unterhaltsamen Einblick in sein Leben und Schaffen. Toll, dass ich Teil dieser aufregenden und unvergesslichen Begegnung sein durfte."

Nico Gammella, Executive Producer: "Wir sind für unsere Non-Scripted Sky Originals immer auf der Suche nach neuen und innovativen Formaten. Mit unserem Produzenten SEO und unserem Technik-Partner Volucap, dem weltweiten Marktführer in Sachen Deepfake, haben wir eine Show erschaffen, die es so im deutschsprachigen Raum noch nicht gibt."

"Me & Myself - Mein jüngeres Ich & Ich" wird von SEO Entertainemt GmbH produziert.

Ausstrahlungstermine:

"Me & Myself - Mein jüngeres Ich & Ich" am 5. September 2023 um 20.15 Uhr auf Sky One sowie bei Sky Q und dem Streaming-Service WOW auf Abruf. "Honig im Kopf" am 6. Sepember um 20:15 Uhr auf Sky Cinema Best Of.

