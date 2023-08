Sky Deutschland

Tradition und Leidenschaft im "Temple of Speed": Der Große Preis von Italien live und exklusiv auf Sky und WOW

Das starke deutsche Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Timo Glock, Kommentator Sascha Roos sowie Reporterin Sandra Baumgartner und Moderator Peter Hardenacke, dazu der Datenexperte Leo Lackner

Darüber hinaus: Die Formel 2, die Formel 3 und der Porsche Supercup live auf Sky Sport F1

Dritte Folge "Hardenacke trifft..." am Samstag nach dem Qualifying - Peter Hardenacke im Gespräch mit Mick Schumacher

"Always a racer! - Timo Glock und sein Porsche Supercup Abenteuer" am Sonntag nach dem Saisonfinale des Porsche Supercups

Für ein besonderes Rennerlebnis auf Sky Q: Das Rennen in UHD/HDR, zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, "Pitlane Channel", "Data Channel", "Driver Tracker" und "Was hab' ich verpasst?"-Funktion.

Eine neue Ausgabe des Podcasts " Backstage Boxengasse" seit gestern verfügbar

Nur Sky überträgt alle 22 Rennen der Saison 2023 vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live auf Sky Sport F1

Die Formel 1 Saison live erleben mit Sky Q oder WOW

Alle Informationen zur Formel 1® auf Sky unter sky.de/f1

Unterföhring, 30. August 2023 - Nach der Oranje-Party in Zandvoort folgt das nächste stimmungsvolle Highlight im Formel 1 Rennkalender: Monza steht für Leidenschaft und Tradition. Bekanntlich wird das Autodromo Nazionale di Monza auch "Temple of Speed" genannt, da auf den langen Geraden Geschwindigkeiten von über 360 km/h erreicht werden. Ein Hochgeschwindigkeits-Spektakel ist auf der legendären Strecke somit garantiert.

Zudem ist es das Heimspiel für Ferrari. Entsprechend hoffen die euphorischen, lautstarken Tifosi auf den ersten Sieg der Scuderia im Jahr 2023. Derzeit scheint dies eher unwahrscheinlich, doch wissen Fans genau, dass mit 19 Grand-Prix-Erfolgen kein Rennstall in Monza so oft gewinnen konnte wie Ferrari.

Sky ist am Wochenende in Monza hautnah dabei und überträgt den Großen Preis von Italien am Sonntag live und exklusiv. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Sascha Roos wird alle Sessions in Monza live kommentieren und hierbei von Sky Experte Timo Glock unterstützt. Vor Ort begrüßen außerdem Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner die Zuschauer. Leo Lackner wird als Datenexperte das Renngeschehen wie gewohnt begleiten.

Die Formel 1® auf Sky Q: Das Rennen in UHD - Alles an einem Ort

Das Rennen in Monza gibt es auch in ultrascharfer Ultra HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Die Zuschauer können sich on Demand auf Sky Q und Sky Go immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem "Data Channel" und dem "Driver Tracker" sowie der smarten "Was hab' ich verpasst?"-Funktion können die Zuschauer weiterhin ihr Rennerlebnis individuell gestalten. Zudem können die Sky Kunden Highlight-Videos aller Sessions und die besten Klassiker-Rennen jederzeit mit Sky Q abrufen.

Die Formel 1 auf Sky

Die Live-Übertragungen der Formel 1 auf Sky Sport F1 sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive. Aktuell kostet die Kombination aus dem Sky Sport Paket und dem Entertainment-Paket während der ersten zwölf Monate nur 20 Euro pro Monat.

Die Formel 1 live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Formel-1-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen.

Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Sendeplan für den Großen Preis von Italien live auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 30.08.:

16:30 Uhr - 16:45 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News

19:15 Uhr - 20:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 31.08.:

09:40 - 10:35 Uhr: Formel 3 - Training

11:05 - 12:00 Uhr: Formel 2 - Training

13:15 - 15:05 Uhr: Formel 1 - 1. Freies Training

15.05 - 15:45 Uhr: Formel 3 - Qualifying

16:05 - 16:45 Uhr: Formel 2 - Qualifying

16:45 - 18:30 Uhr: Formel 1 - 2. Freies Training

18.30 - 19:30 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 01.09.:

09:05 - 10:20 Uhr: Formel 3 - 1. Rennen

12:15 - 14:05 Uhr: Formel 1 - 3. Freies Training

13:15 - 15:15 Uhr: GT World Challenge Europe - Hockenheim (Sprint Cup) - 1. Rennen live auf Sky Sport 7

14:05 - 15:15 Uhr: Formel 2 - 1. Rennen

15:30 - 17:30 Uhr: Formel 1 - Qualifying

17:30 - 18:00 Uhr: "Hardenacke trifft..." - Peter Hardenacke im Gespräch mit Mick Schumacher

18:00 - 18:30 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Qualifying

21:00 - 23:00 Uhr: NTT IndyCar Series - Qualifying in Illinois

Sonntag, 02.09.:

08:05 - 09:15 Uhr: Formel 3 - 2. Rennen

09:45 - 11:10 Uhr: Formel 2 - 2. Rennen

11:50 - 12:45 Uhr: Porsche Supercup - Rennen (Saisonfinale)

12:45 - 13:15 Uhr: "Always a racer! - Timo Glock und sein Porsche Supercup Abenteuer"

13:30 - 14:55 Uhr: Formel 1 - Vorberichte

14:00 - 15:50 Uhr: GT World Challenge Europe - Hockenheim (Sprint Cup) - 2. Rennen live auf Sky Sport 5

14:55 - 16:45 Uhr: Formel 1 - Rennen

16:45 - 17:30 Uhr: Formel 1 - Analysen & Interviews

17:30 - 18:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz

18:00 - 18:30 Uhr: Formel 1 - Ted's Notebook: Italien

21:00 - 00:00 Uhr: NTT IndyCar Series - Grand Prix of Portland

Montag, 03.09.:

14.00 - 14.15 Uhr: Highlights auf Sky Sport News

Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1

