Sky Deutschland

"Deadline Day - das Original": der Transfer-Countdown am Freitag live auf Sky Sport News

Unterföhring (ots)

Sky Sport News berichtet ab 12.00 Uhr umfassend vom letzten Tag der Sommer-Transferperiode

U.a. zu Gast im Studio: Horst Heldt, Sky Experte Didi Hamann, Wolff-Christoph Fuss, Hannes Herrmann und Quirin Sterr (Create-Football)

Sky Transfer-Experten Florian Plettenberg und Philipp Hinze nonstop im Einsatz

Schalten zu Sky UK und Sky Italia

Alles rund um den "Deadline Day" auch auf skysport.de sowie in der Sky Sport App, Instagram und Twitter

Sky Sport News: Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur Verfügung

Unterföhring, 29. August 2023 - Die Fans von Werder Bremen blicken gespannt auf das Ende der Sommer-Transferperiode. Wenn am Freitag um 18.00 Uhr das Transferfenster schließt, wird feststehen, ob sie weiterhin Tore ihres Mittelstürmers Niclas Füllkrug bejubeln dürfen oder dieser doch noch verkauft wird.

Der Verkauf des Nationalspielers würde Werder eine beträchtliche Ablösesumme bescheren. Ein Wechsel innerhalb der Liga nach Frankfurt wäre möglich, sofern die Eintracht Weltmeister Randal Kolo Muani abgeben sollte. Paris St. Germain ist weiter dran, bis jetzt jedoch nicht bereit, die von der SGE geforderten 100 Millionen Euro zu zahlen.

Den FC Bayern beschäftigt hingegen weiterhin die Posse um Benjamin Pavard. Sollte der Franzose gehen, käme dann Trevoh Chalobah vom FC Chelsea?

Auf der Suche ist außerdem der BVB, der nach wie vor einen zusätzlichen Stürmer benötigt, da Sebastian Haller im Januar für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup im Einsatz sein wird. Ein potenzieller Kandidat ist nach Sky Infos Mergim Berisha vom FC Augsburg. Zieht es den 25-jährigen nun zum Vizemeister?

Währenddessen soll Union Berlin weiterhin an Leonardo Bonucci von Juventus Turin interessiert sein. Landen die Eisernen einen weiteren Transfer-Coup?

Diese und weitere spannende Fragen beantwortet am Freitag ab 12.00 Uhr Sky Sport News.

In "Deadline Day - das Original" berichtet der 24-Stunden-Sportnachrichtensender umfassend über das Ende der Transferperiode in Deutschland und den internationalen Topligen. Bis Freitag 18.00 Uhr bleibt den Vereinen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga noch Zeit, einen Last-Minute-Transfer zu landen und neue Spieler zur sofortigen Verstärkung zu verpflichten.

Am "Deadline Day" laufen den ganzen Tag alle Fäden im Studio von Sky Sport News zusammen. Die Moderatorin und Moderatoren Laura Lutz, Thomas Fleischmann, Andi Lengenfelder, Johannes Zenglein und Gregor Teicher führen durch den Tag, begrüßen zahlreiche Gäste im Studio und schalten zu den Sky Reportern, die bei den Vereinen direkt vor Ort sind.

Florian Plettenberg und Philipp Hinze - die Sky Transfer-Experten - geben ihre Einschätzungen zu den aktuellen Bewegungen auf dem Transfermarkt und informieren über alles Wissenswerte.

Außerdem werden über den gesamten Tag hinweg zahlreiche Gäste und Vertreter der Vereine im Studio live zugeschaltet sein.

Neben dem Fokus auf die Bundesliga und die 2. Bundesliga wird auch über die neuesten Entwicklungen in der Premier League sowie in der Serie A ausführlich berichtet. In regelmäßigen Schalten zu den Sky Kollegen aus England und Italien werden die Zuschauer auf den neuesten Stand des Transfergeschehens in England und Italien gebracht.

Der "Deadline Day" auf skysport.de, Facebook, Instagram und Twitter

Auch das Sportportal und die Social-Media-Kanäle von Sky Sport stehen am Freitag ganz im Zeichen des "Deadline Day" und informieren den gesamten Tag über alle Entwicklungen. Auf skysport.de und in der Sky Sport App können sich Fußballfans in regelmäßigen Transfer-Updates rund um die Uhr online über alles Wissenswerte informieren.

