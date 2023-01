Straubinger Tagblatt

Waffenlieferungen - Ein kluger Kanzler

Straubing (ots)

Die Aufgabe von Politikern ist doch verantwortungsvolles Handeln, das sich einem vorschnellen Weg in die Öffentlichkeit gerade verweigert. Der Kanzler handelt genau so: spröde, wortkarg, aber doch souverän. Seine Entscheidung exakt nicht zu spät. Genauso und nur so wurde den Amerikanern abgerungen, auch selbst teilzunehmen an der von ihnen am Ende von anderen eingeforderten Lieferung von Kampfpanzern, bei der sie selber eigentlich gar nicht mitmachen wollten. Solche Politik schützt uns in diesem Land. Eigene Interessen ins Spiel zu bringen und auch durchzusetzen. Uns nicht von Erwartungen anderer treiben zu lassen, sodass wir plötzlich selbst als Aggressoren in einem Krieg, der mit uns erst einmal nichts zu tun hat, gedeutet werden.

