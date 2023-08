Alibaba.com

Alibaba.com startet „Super September", sein größtes B2B-Verkaufsevent des Jahres

- Die Plattform bietet erstmals einen „Europäischen Pavillon" für Einkäufer aus der EU und dem Vereinigten Königreich mit über 1.5 Millionen EU-zertifizierten Produkten

Auf Alibaba.com, einer führenden Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B) E-Commerce, startet am morgigen 1. September der „Super September", ihre größte B2B-Verkaufsaktion des Jahres.

Der „Super September" bringt mehr als 40 Millionen Einkäufer und 200.000 Verkäufer aus der ganzen Welt zusammen, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entdecken und sicherer online einzukaufen. Im Rahmen des Verkaufsevents werden mehr als 70 Millionen Produkte angeboten, viele davon zum niedrigsten Preis der letzten 90 Tage. Einkäufer in Deutschland erhalten Zugang zu neuen und interessanten Produkten mit schneller Lieferung sowie zu Qualitätsanbietern, die ihre Fabriken und Produktlinien über Livestreams und mehr als 20.000 VR-Showrooms präsentieren. Während des diesjährigen „Super September" können Einkäufer aus der EU und dem Vereinigten Königreich einen speziellen „Europäischen Pavillon" besuchen, in dem 1,5 Millionen Produkte mit EU-Produktzertifikaten* angeboten werden.

Über seine Technologieplattform bringt Alibaba.com deutsche Einkäufer und globale Anbieter effizienter und kostengünstiger zusammen, was letztlich die Margen verbessert und das Unternehmenswachstum fördert.

Schnelle Lieferung und Sicherheit während der gesamten Customer Journey

Der „Super September" bietet Einkäufern Millionen von „Super"-Produkten, die zum niedrigsten Preis der letzten 90 Tage verkauft werden. Auf neue Kunden, die mit PayPal bezahlen, warten zusätzliche Rabatte von bis zu 45 $.

Von 1. – 30. September erweitert Alibaba.com darüber hinaus seine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie auf 60 Tage für alle Trade Assurance-Bestellungen. Trade Assurance ist eine von Alibaba.com entwickelte Reihe von Käuferschutzdiensten, die jede Phase des Kaufprozesses abdecken, wenn Bestellungen über Alibaba.com aufgegeben und bezahlt werden.

B2B-Bestellungen können Einkäufer unter Druck setzen, wenn man die Kosten, die erwartete Qualität, Lieferzeiten und vieles mehr bedenkt. Mit Trade Assurance können Käufer sicher sein, dass sie während des gesamten Prozesses geschützt sind. Das Trade Assurance-Programm von Alibaba.com wurde ins Leben gerufen, um kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) dabei zu helfen, einige der Risiken des globalen Handels zu mindern. Bis heute hat Alibaba.com auf diese Weise fast 160 Millionen Transaktionen abgesichert. Dieser Schutz umfasst sichere und einfache Möglichkeiten für Käufer, ihre B2B-Bestellungen zu bezahlen, Treuhanddienste für die Transaktionssicherheit und Schutzmaßnahmen gegen unvorhergesehene Umstände wie Probleme mit der Produktqualität und Lieferverzögerungen. Der Schutz von Trade Assurance gilt nicht nur für versandfertige Produkte, sondern auch für Sonderanfertigungen.

Probleme in der Lieferkette belasten deutsche Unternehmen

Der Beginn des „Super September" fällt in eine Zeit, in der Einkäufer in Deutschland weiterhin mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen haben. Obwohl die globalen Lieferketten Anzeichen einer Entspannung zeigen, kommt diese Erleichterung bei den Unternehmen in Deutschland kaum an. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten einer Deloitte-Umfrage vom Frühjahr 2023 glauben, dass ihr Unternehmen derzeit stark oder sehr stark von Lieferkettenproblemen wie Störungen oder Unterbrechungen im Informations-, Finanz- oder Warenfluss betroffen ist. 46 Prozent sehen sogar ein steigendes Risiko, dass ihre Lieferkette ganz oder teilweise ausfällt.[1] Daten von PwC zeigen, dass Kostenmanagement und Effizienzsteigerung in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu den Top-Prioritäten von Betriebsleitern, Supply Chain Officers und C-Level-Führungskräften gehören.[2]

Nik van der Beek, Marketing Lead DACH bei Alibaba.com, sagt: „Die innovativen Technologien von Alibaba.com - wie Livestreaming und Virtual-Reality-Showrooms - dienen heute als Werkzeuge, die es Unternehmen ermöglichen, effizient auf einen riesigen Produktkatalog von Hunderttausenden von Anbietern weltweit zuzugreifen, internationale Handelsmöglichkeiten zu nutzen und vor allem ihr Wachstum zu fördern."

Dies spiegelt sich auch im Feedback der deutschen Geschäftskunden wider. Franziska Maria Mangone, Gründerin und Co-Geschäftsführerin der Online-Shops thegoodglam.com und franzyma.com, sagt: „Wir arbeiten bereits seit einigen Jahren erfolgreich mit Alibaba.com zusammen. Besonders häufig nutzen wir die verschiedenen Tools, wie Livestreams, die VR-Showrooms oder die VR-Tradeshows, um die idealen Zulieferer für uns zu finden. Unter anderem durch diese intelligenten Tools ermöglicht uns Alibaba.com einen einfachen Zugang zu zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Lieferanten auf der ganzen Welt, die unsere Schmuckideen sofort umsetzen können, und das zu weitaus günstigeren Preisen als alle anderen."

„ Super September" startet am 1. September auf Alibaba.com.

