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Andreas Jung (CDU): SPD hat wichtige Funktionen in der Bundesregierung

Berlin/Bonn (ots)

Andreas Jung (CDU) sieht die SPD trotz der Niederlagen bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Bund nicht als geschwächt. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Die SPD hat Niederlagen erlitten, aber sie liegt nicht am Boden. Sie hat in Berlin wichtige Funktionen in der Bundesregierung, den Vizekanzler, den Finanzminister. Und sie und wir haben einen gemeinsamen Auftrag." Gemeinsam müsse die schwarz-rote Koalition jetzt Reformen beherzt angehen und fortführen. Ganz viele Menschen wünschten sich, dass die in der Koalition vereinbarte grundlegende Erneuerung jetzt komme. "Den Wirtschaftsstandort stärken, Steuern runter, Energiekosten runter, Bürokratie runter, den Staat effizienter aufstellen - da haben wir große Aufgaben vor uns, die müssen jetzt angegangen werden."

Die Mitte sei bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gestärkt worden, so Andreas Jung. "Aber die Mitte muss jetzt auch Handlungsfähigkeit beweisen, sonst drohen Verhältnisse, wie wir sie in Frankreich haben oder befürchten, dass die Ränder immer stärker werden und die Mitte quasi erodiert." Und klar sei zudem: "Die meisten Stimmen, die die SPD verloren hat, gingen ja an die CDU, an die AfD und ein kleinerer Teil an die Linkspartei. Da wäre es überraschend, wenn man die Analyse daraus machen würde, man muss linker werden. Das ist aber die Frage der SPD."

Das komplette Interview sehen sie in Kürze auf www.phoenix.de oder im Live-Stream bei Youtube: youtube.com/live/ynTrDB6rAmQ?si=SiZmLx9G9ixgLCQ7

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

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