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Jan van Aken (Die Linke): Nur eine Frage der Zeit, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen

Berlin/Bonn (ots)

Jan van Aken (Die Linke) freut sich nach der Wahl in Rheinland-Pfalz trotz des verpassten Einzugs in den Landtag über das gute Abschneiden seiner Partei. Der Bundesvorsitzende der Linken sagte im phoenix-Interview: "Wir haben uns fast verdoppelt. Das ist ja schon einmal eine gute Nachricht." Seit der Bundestagswahl habe man "auch in diesen Ländern, wo die Linke es immer schwer hatte, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz" ordentlich zugelegt. "Aber noch reicht es offenbar nicht."

Das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, sei laut Jan van Aken für die Linke nur eine Frage der Zeit. "Wir haben uns bei den meisten Wahlen richtig stark gesteigert. Ich glaube, wir wachsen jetzt gerade wieder." Die Menschen trauten der Linken etwa immer mehr zu, dass sie die einzige Partei sei, die dafür Sorge, dass die Mieten endlich wieder bezahlbar würden.

Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

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