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Gordon Schnieder (CDU): Wir müssen das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen

Mainz/Bonn (ots)

Gordon Schnieder (CDU) will nach seinem Sieg bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der SPD eine Regierung bilden. Der Spitzenkandidat der CDU sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Das ist eine große Herausforderung, der werden wir uns stellen müssen, und das werden wir in den nächsten Stunden und Tagen dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen der SPD angehen." Wichtig sei, eine Regierung aufzubauen, die das Vertrauen der Menschen zurückgewinne. Man müsse die Probleme der Menschen lösen, gerade auch in Regionen, wo sich Menschen abgehängt fühlten. "Wir müssen jetzt zeigen, dass wir Vertrauen wieder zurückerlangen können, dass wir Vertrauen verdienen mit den Maßnahmen, die wir angehen. Das geht nicht mit den Populisten und Extremisten."

Gordon Schnieder erklärte, dass er "endlich wieder die Bildung vom Kopf auf die Füße stellen" wolle. Aber auch das Gesundheitssystem wolle er verbessern. "Wir haben ein planloses, kaltes Krankenhaussterben, der ländliche Raum wird hier stark benachteiligt, es fehlen Ärzte". Handeln müsse man zudem in der Wirtschaftspolitik, bei der inneren Sicherheit in Rheinland-Pfalz und bei der "Gestaltungskraft unserer Kommunen".

Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

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