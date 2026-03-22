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Thorsten Frei (CDU): Gordon Schnieder war der goldrichtige Kandidat

Berlin/Bonn (ots)

Der Chef des Bundeskanzleramtes, Thorsten Frei (CDU), führt den Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz auf den Wahlkampf der CDU Rheinland-Pfalz und den Spitzenkandidaten Gordon Schnieder zurück: "Auf jeden Fall war es ein sehr erfolgreicher Wahlkampf der CDU Rheinland-Pfalz und von Gordon Schnieder, der der goldrichtige Kandidat für diesen Wahlkampf war." Er habe die richtigen Themen angesprochen und das Vertrauen der Menschen in Rheinland-Pfalz gefunden, so Frei im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. "Da hat wirklich alles gepasst", meint der CDU-Politiker.

Die Frage, ob das Regieren mit der SPD nun schwieriger werden könnte, verneinte er: "Nein, das würde ich nicht sagen." Man habe in Rheinland-Pfalz ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Parteien erlebt, die in Berlin regierten. Dies sei eine "gute Ausgangsposition." Er sei "zuversichtlich, dass wir mit der SPD auch in den nächsten Wochen vertrauensvoll und gut zusammenarbeiten werden", denn man wisse um die Herausforderungen vor denen Deutschland stehe. Das Ergebnis der AfD müsse "uns zu denken geben und das muss vor allen Dingen dazu führen, dass wir mit unserer Arbeit noch besser werden", so Frei bei phoenix.

Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.

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