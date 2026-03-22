PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PHOENIX

Thorsten Frei (CDU): Gordon Schnieder war der goldrichtige Kandidat

Berlin/Bonn (ots)

Der Chef des Bundeskanzleramtes, Thorsten Frei (CDU), führt den Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz auf den Wahlkampf der CDU Rheinland-Pfalz und den Spitzenkandidaten Gordon Schnieder zurück: "Auf jeden Fall war es ein sehr erfolgreicher Wahlkampf der CDU Rheinland-Pfalz und von Gordon Schnieder, der der goldrichtige Kandidat für diesen Wahlkampf war." Er habe die richtigen Themen angesprochen und das Vertrauen der Menschen in Rheinland-Pfalz gefunden, so Frei im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. "Da hat wirklich alles gepasst", meint der CDU-Politiker.

Die Frage, ob das Regieren mit der SPD nun schwieriger werden könnte, verneinte er: "Nein, das würde ich nicht sagen." Man habe in Rheinland-Pfalz ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Parteien erlebt, die in Berlin regierten. Dies sei eine "gute Ausgangsposition." Er sei "zuversichtlich, dass wir mit der SPD auch in den nächsten Wochen vertrauensvoll und gut zusammenarbeiten werden", denn man wisse um die Herausforderungen vor denen Deutschland stehe. Das Ergebnis der AfD müsse "uns zu denken geben und das muss vor allen Dingen dazu führen, dass wir mit unserer Arbeit noch besser werden", so Frei bei phoenix.

Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: PHOENIX
Weitere Storys: PHOENIX
Alle Storys Alle
  • 22.03.2026 – 19:49

    Franziska Brantner (B'90/Die Grünen): CDU will nichts mehr mit Klimaschutz zu tun haben

    Berlin/Bonn (ots) - Franziska Brantner sieht das Abschneiden von Bündnis 90/Die Grünen bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz als "gutes Ergebnis". Die Bundesvorsitzende der Grünen sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Vor allen Dingen angesichts der herausfordernden Situation, dass in den letzten Wochen es einen Wettkampf gab zwischen CDU und SPD ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 19:31

    AfD-Parteichefin Alice Weidel: Die Brandmauer der Union lässt die AfD immer stärker werden

    Mainz/Bonn (ots) - AfD-Parteichefin Alice Weidel sieht nach dem Erfolg ihrer Partei bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl die Tendenz, dass die AfD durch die Ablehnung einer Zusammenarbeit seitens der Union immer mehr dazugewinnt. "Die Brandmauer-Politik hat dazu geführt, dass wir einen immer stärkeren Aufwuchs haben, weil sich die Bürger nicht mehr in ihren ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 19:00

    Carsten Linnemann (CDU): Parteipolitik ist jetzt out

    Berlin/Bonn (ots) - Carsten Linnemann (CDU) sieht die Glaubwürdigkeit des CDU-Spitzenkandidaten Gordon Schnieder als Grund für den Sieg bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Der CDU-Generalsekretär sagte im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Das wird in den nächsten Jahren noch zunehmen, dass Personen immer wichtiger werden, weil die Menschen sagen: In dieser verrückten Welt, das ist so kompliziert, man ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren