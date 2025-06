Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG

Sommerspaß in Pülleken-Form: Jetzt kommt das Zitrönken

Meschede-Grevenstein (ots)

Erfrischender Hellbier-Mix mit fruchtiger Limonade

Spritzig-frisches Naturradler mit Sympathie-Bonus

Spritzig, überraschend und sympathisch - das Pülleken erhält eine Naturradler-Variante: Mit dem Hellen Zitrönken stellt die Brauerei C. & A. Veltins einen sommerlich-frischen Hellbier-Mix vor, der den beliebten Pülleken-Stil mit der fruchtigen Note naturtrüber Zitronenlimonade verbindet. Zur Juni-Mitte wird das Zitrönken im sympathischen Drittelliter-Mehrweggebinde in angestammter Euro-Flaschenform im Sixpack und als lose Ware im Mehrwegkasten bereitgestellt. Aufmerksamkeitsstark platziert wird das Hellbier-Naturradler in den nationalen Handel eingeführt. "Mit dem Hellen Zitrönken erweitern wir unser Sortiment und bleiben dabei ganz nah an der beliebten Pülleken-Markenwelt, die Leichtigkeit und Lebensfreude vermittelt", so Stefan Wiesmann, Marketingdirektor der Brauerei C. & A. Veltins. Diesmal tragen die drei Protagonisten sortengerecht eine Zitrone aufs Flaschenlabel - der Markenspaß ist wieder inklusive. "Das Helle Zitrönken verkörpert unsere Pülleken-Philosophie: ehrlicher Biergenuss, charmant serviert mit einer Prise Humor." Der neue Markenname führt in der Wortgestaltung den Pülleken-Begriff mit dem Sortencharakter zusammen und fügt sich als Zitrönken nahtlos in die Pülleken-Familie ein.

Label spiegelt liebenswerte Markenhandschrift wider

Das Helle Zitrönken besteht zu 60 % aus naturtrüber Zitronenlimonade und zu 40 % aus Hellem Pülleken und besitzt 2,0 Vol. % Alkohol. Es präsentiert sich in hellgelber Farbe mit feiner Trübung und samtig-weicher Schaumkrone. Der Geschmack vereint frische Zitrusnoten, eine milde Säure und dezente Malzsüße - ausgewogen, lebendig und sommerlich leicht. "Im Design bleibt das Zitrönken der Pülleken-Welt treu: Das charmant inszenierte Etikett mit dem bekannten Protagonisten-Trio spiegelt die liebenswerte Handschrift der Marke wider. Der leuchtend gelbe Kronkorken rundet das frische Erscheinungsbild mit klarem Sortensignal ab", betont Stefan Wiesmann.

Sommerliche Neueinführung gibt Impuls im Naturradler-Segment

Die Produkteinführung wird digital über Social Media und mit einem aufmerksamkeitsstarken Auftritt am POS begleitet. Als sommerliche Neueinführung setzt das Zitrönken frische Impulse im stetig wachsenden Naturradler-Markt und bietet einen echten Pülleken-Genuss - nun auch zitronig, erfrischend und perfekt für warme Sommertage.

