Schlütersche erweitert Portfolio mit Kauf des Fachmagazins KI - Kälte Luft Klimatechnik

Durch die Übernahme des marktführenden Fachmagazins baut die Schlütersche Mediengruppe ihr Portfolio im Industriesegment weiter aus.

Mit Wirkung zum 01.01.2026 übernimmt die Schlütersche Fachmedien GmbH das für Entscheider:innen aus der Kälte- Luft- und Klimatechnik erscheinende Fachmagazin KI - Kälte Luft Klimatechnik von der Hüthig Medien GmbH aus Heidelberg. Dieses besteht aus Printprodukt und E-Paper sowie dem dazugehörigen Onlineportal www.ki-portal.de. Mit diesem Zukauf stärkt die Schlütersche ihre Position als Vermittlerin von praxisrelevantem Fachwissen und Impulsgeberin in diesem Zielgruppen-Segment.

Zum bestehenden Portfolio der Schlüterschen für die Industrie-Branche zählen unter anderem die Medien K-Zeitung, Blech, Aluminium Journal, Konstruktion & Entwicklung sowie NCFertigung. Daneben bietet die Schlütersche Fachinformationen in weiteren Segmenten an, unter anderem für die Baubranche und das Handwerk.

Ingo Mahl, CEO der Schlüterschen Mediengruppe erläutert: "Mit KI - Kälte Luft Klimatechnik erweitern wir unser Medienmarken-Portfolio rund um Industrie, Bau und Handwerk um ein etabliertes Fachmedium. Wir sehen in dem publizierten Themenspektrum eine zunehmende Bedeutung und große Wachstumspotenziale für uns. Diese Übernahme ist daher ein wichtiger Schritt, um unsere Position im Fachmedienmarkt weiter auszubauen."

Marco Weiß, Chief Content Officer (CCO) der Mediengruppe ergänzt: "Das Magazin KI steht seit Jahrzehnten für fundiertes Fachwissen und Praxisnähe. Die Inhalte rund um Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik passen hervorragend zu unserer redaktionellen Ausrichtung. Unser Anspruch ist es, die starke Tradition des Magazins mit innovativen Formaten zu verbinden, um unseren Leser:innen ein noch umfassenderes Angebot an Fachinformationen bereitzustellen. Wir werden die Marke digital weiterentwickeln, ihre Reichweite stärken und neue Formate schaffen."

KI - Kälte Luft Klimatechnik erscheint bereits im 62. Jahrgang und fungiert als Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis in der Branche. Zusätzlich erscheinen im Digitalangebot unter www.ki-portal.de tagesaktuelle Neuigkeiten. Zielgruppe sind neben Ingenieurbüros auch Anwender:innen der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik, Anlagenbauer:innen, Komponentenhersteller:innen sowie Bildungseinrichtungen.

Die Schlütersche setzt mit dem Kauf ihren Wachstumskurs fort. Anfang des Jahres hat das Unternehmen bereits das Fachmagazin "DMM - der Mobilitätsmanager" erworben. Im Juni übernahm die Schlütersche darüber hinaus die Mehrheit an Crossvertise, einer Digitalplattform für Mediabuchungen.

Über die Schlütersche Mediengruppe

Die Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG wurde 1747 gegründet und bildet zusammen mit ihren bundesweiten Beteiligungen die Schlütersche Mediengruppe. Als Mediendienstleisterin für mittelständische Unternehmen konzipiert die Schlütersche Werbe- und Marketingkonzepte - digital, in Print oder crossmedial, alles aus einer Hand. Ob Industrie, Handwerk, Tiermedizin, Automotive & Mobility, Medizin oder Recht: Das Portfolio als digitale Lösungsanbieterin für den Mittelstand umfasst führende Fachmedien, maßgeschneiderte Marketinglösungen und Recruiting Services.

Ergänzt wird die Produktpalette durch die Ratgeberliteratur des Humboldt-Buchverlags. Weitere Geschäftsfelder der Schlüterschen sind kommunale Wirtschaftsmedien und Ausbildungsratgeber. Durch die Verbindung von Fach- und Branchenexpertise mit einer Vielzahl von Medien- und Kommunikationsdienstleistungen sowie dem All-in-one Marketing-Tool COCO ermöglicht die Schlütersche ihren Zielgruppen stets maßgeschneiderte Lösungen. Weitere Informationen unter schluetersche.de.

