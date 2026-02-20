PHOENIX

Gordon Schnieder (CDU): In Rheinland-Pfalz nicht auf einen Koalitionspartner festlegen

Der Landesvorsitzende der Union in Rheinland-Pfalz Gordon Schnieder (CDU) sagte auf dem CDU-Parteitag im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Ich grenze mich seit Jahren sehr deutlich von den Rechtsextremisten und Populisten ab, genauso wie von den Radikalen von links. Aber wir haben in der letzten Umfrage gesehen, dass die Linke mit 6 Prozent die Chance hat, in Rheinland-Pfalz in den Landtag zu kommen, wo ich alles dafür tue, dass es nicht dazu kommt. Aber eine radikale Linke mit Enteignungsphantasien, mit einer antisemitischem Jugend - da würde ich gerne von der SPD hören: Macht man mit denen was zusammen? Geht man das Experiment Rot-Dunkelrot-Grün auch in Rheinland-Pfalz an?"

Für einen möglichen Koalitionspartner möchte sich Gordon Schnieder nicht festlegen. "Ich kämpfe dafür, dass die CDU stärkste Kraft wird, dass an uns kein Weg vorbeiführt, dass ich der kommende Ministerpräsident werde. Und dann muss es unter Demokraten, mit allen demokratischen Kräften möglich sein, danach miteinander zu sprechen."

