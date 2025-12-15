Finanzklar GmbH

Vom Bildungspionier zum digitalen Finanzlotsen: Wie Juri Galkin und Finanzklar Berufseinsteigern den Weg durch das Finanzlabyrinth weisen

Steuerfallen, Rentenlücke, Beraterchaos: Viele junge Berufseinsteiger stehen beim Start ins Finanzleben vor scheinbar unlösbaren Hürden. Wer clever Steuervorteile und Förderungen nutzt, legt den Grundstein für echten Vermögensaufbau – doch welche Angebote sind seriös und wem kann man wirklich vertrauen? Genau an dieser Stelle setzt der Finanzbildungsexperte Juri Galkin an, der mit Finanzklar einen neuen, transparenten Weg in die Finanzwelt für junge Menschen eröffnet.

Der erste Job und das erste größere Gehalt markieren für viele junge Menschen einen wichtigen Schritt in die Selbstständigkeit. Doch die anfängliche Freude weicht oft schnell der Verunsicherung. Bei der ersten Steuererklärung, der Wahl einer passenden Absicherung oder der Frage nach der Altersvorsorge merken viele, wie komplex Finanzentscheidungen wirklich sind. Die Steuerlast wirkt hoch, mögliche Steuerersparnisse oder staatliche Förderungen bleiben ungenutzt. Gleichzeitig kämpft die Finanzbranche weiterhin mit einem schlechten Ruf: Viele Berufseinsteiger fühlen sich von scheinbaren „Beratern“ überrumpelt oder mit Produkten abgespeist, die nicht zu ihren Zielen passen. Die Folge: Finanzentscheidungen werden aufgeschoben oder nur oberflächlich getroffen – oft aus Unsicherheit oder auf Basis von Bauchgefühl. „So gehen jedes Jahr tausende Euro an Förderungen und Ersparnissen verloren, die das Leben junger Menschen deutlich verbessern könnten“, beobachtet Juri Galkin, Gründer des digitalen Versicherungsmaklers Finanzklar.

„Für Berufseinsteiger ist es entscheidend, eine Beratung zu bekommen, die ihre gesamte Lebenssituation versteht und verständlich erklärt, welche Chancen sich bieten“, sagt Galkin. Als Kopf hinter Deutschlands größter Finanzbildungsinitiative für Schulen kennt er die Herausforderungen junger Menschen wie kaum ein Zweiter und weiß aus Erfahrung: “Der größte Stolperstein ist nicht der Mangel an Interesse, sondern die Unsicherheit darüber, welche Entscheidungen wirklich sinnvoll sind.” Heute bündelt Galkin sein Know-how und seine Überzeugung in der Vision von Finanzklar. Statt auf schnelle Abschlüsse zu setzen, verfolgt Finanzklar das Ziel, junge Menschen so zu informieren und zu unterstützen, dass sie ihre Finanzthemen langfristig eigenständig und mit klarem Überblick angehen können. Mit seinem Team will er so die Branche wachrütteln und beweisen: Es geht auch fair, digital und mit echtem Bildungsanspruch.

Juri Galkin: Vom Bildungsreformer zum digitalen Changemaker

Wenn es um moderne Finanzbildung für junge Menschen geht, fällt der Name Juri Galkin fast zwangsläufig. Mit dem „Zukunftstag“ hat er 2019 eine der größten Bildungsinitiativen im deutschsprachigen Raum aufgebaut: ein Crashkurs, der Schülerinnen und Schülern die wichtigsten Grundlagen zu Steuern, Finanzen, der ersten eigenen Wohnung und dem Berufseinstieg vermittelt. Hunderttausende Jugendliche hat dieses Format erreicht, unterstützt von bekannten Persönlichkeiten wie Christian Lindner oder Influencern aus der Finanzszene und begleitet von TV-Reportagen.

Auch über das Schulformat hinaus hat Galkin die Bildungslandschaft mitgeprägt: Er organisierte Lehrerfortbildungen zur wirtschaftlichen Bildung in Hessen, veröffentlichte einen Spiegel-Bestseller und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Aktien, Fonds und eigenen Investments. Die Organisation hinter dem Zukunftstag existiert bis heute mit eigenem Team weiter – Galkin selbst ist ausgestiegen, seine Mission aber nicht. Sein Profil ist damit ungewöhnlich klar: ein Unternehmer, der Finanzthemen für junge Menschen verständlich macht und die Perspektive der Zielgruppe kennt, lange bevor sie ihre ersten Verträge unterschreiben.

Vom Bildungsauftrag zur Beratung: Warum Finanzklar entstand

Aus den Erfahrungen seiner Bildungsarbeit zog Galkin eine klare Erkenntnis: Selbst gut informierte junge Menschen fühlen sich überfordert, sobald konkrete Entscheidungen anstehen. Steuern sparen, Förderungen nutzen oder die passende Absicherung wählen lässt sich nicht allein durch Wissen lösen. Vielen fehlt ein Ansprechpartner, der ihre Situation versteht und sie auf Augenhöhe begleitet. Gleichzeitig zeigte sich, dass traditionelle Beratungsstrukturen häufig nicht auf die Lebensrealität einer jungen Generation ausgerichtet sind.

Mit Finanzklar wollte Galkin diese Lücke schließen und ein Angebot schaffen, das Bildung und praktische Unterstützung verbindet. Die Beratung läuft vollständig digital und passt sich damit dem Alltag junger Berufseinsteiger an. Im Erstgespräch steht die persönliche Lebenssituation im Mittelpunkt. Anschließend zeigt Finanzklar auf, welche Steuerersparnisse und staatlichen Förderungen relevant sind und wie sie genutzt werden können. Sind die nächsten Schritte geklärt, folgt die konkrete Umsetzung. Die Betreuung endet nicht nach dem ersten Gespräch. Finanzklar begleitet seine Kundinnen und Kunden langfristig und passt die Strategie an neue Lebensphasen an.

Wie Finanzklar arbeitet und warum der Ansatz Vertrauen schafft

Viele junge Menschen wissen nicht genau, woran sie gute Beratung erkennen können. Die Finanzbranche ist schwer zu durchschauen, verschiedene Vertriebsmodelle verfolgen unterschiedliche Interessen, und für Laien ist oft nicht sichtbar, welche Empfehlungen wirklich unabhängig sind. Finanzklar arbeitet als Makler und kann deshalb auf Angebote unterschiedlicher Gesellschaften zugreifen. Diese Unabhängigkeit ermöglicht Entscheidungen, die sich an der Lebenssituation junger Berufseinsteiger orientieren statt an festen Produktvorgaben.

Ein wichtiger Teil des Ansatzes ist der Bildungscharakter. Finanzklar möchte nicht nur Ergebnisse liefern, sondern auch Verständnis schaffen. Digitale Abstimmungen erleichtern den Austausch und machen die Beratung zugänglich, ohne dass der persönliche Kontakt verloren geht. So entsteht Transparenz, die Vorbehalte abbaut und jungen Menschen ermöglicht, ihre Finanzentscheidungen sicher und selbstbewusst zu treffen.

Bildungsmission und Zukunft: Wohin sich Finanzklar entwickelt

Die Bildungsarbeit prägt Finanzklar auch heute. Galkin und sein Team wollen die Inhalte, die früher in Schulen vermittelt wurden, digital fortführen und so noch mehr junge Menschen erreichen. Auf Instagram und anderen Plattformen sollen in Kürze leicht verständliche Inhalte erscheinen, die typische Fragen zum Berufseinstieg, zu Steuern oder Förderungen aufgreifen. Wer nach Finanzklar oder Juri Galkin sucht, soll verlässliche Informationen finden – von der Website über redaktionelle Beiträge bis hin zu kurzen Erklärformaten in den sozialen Medien.

Parallel dazu arbeitet Finanzklar an seinem eigenen Wachstum. Aus dem heutigen 10-köpfigen Kernteam soll bis 2027 ein Beratungsnetzwerk mit über 30 Fachleuten entstehen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Übernahme von Beständen älterer Maklerinnen und Makler. Statt dass Private-Equity-Firmen Kundinnen und Kunden rein wirtschaftlich weiterverwalten, möchte Finanzklar diese Bestände in eine persönliche und langfristige Betreuung überführen. Im Zentrum aller Pläne steht ein Ziel: jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Finanzentscheidungen selbstbestimmt und mit klarem Blick zu treffen – heute, beim Berufseinstieg, und weit darüber hinaus.

