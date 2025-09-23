LEONINE Studios

THE SMASHING MACHINE feiert gewaltige Deutschlandpremiere in Berlin

München (ots)

Ein Abend, der so packend war, wie ein Showdown im Ring: THE SMASHING MACHINE, das mit Spannung erwartete Kinohighlight des Jahres, feierte am gestrigen Abend im Berliner Zoo Palast seine große Deutschlandpremiere.

Hollywoodgigant Dwayne Johnson, die Oscar®-nominierte Emily Blunt, Regisseur, Drehbuchautor & Produzent Benny Safdie - der bereits in Venedig für THE SMASHING MACHINE mit dem Silbernen Löwen für die Beste Regie ausgezeichnet wurde - sowie Erfolgsproduzent David Koplan sorgten für großen Jubel, als sie den roten Teppich betraten. Nach der gefeierten Weltpremiere in Venedig, wurde Berlin gestern zu einem weiteren eindrucksvollen Höhepunkt.

Die Stars nahmen sich ausgiebig Zeit für Autogramme, Fotos und Interviews bevor es in den "Ring" des Abends ging. Ein echtes Oktagon bildete die spektakuläre Kulisse für die Moderatoren Özlem Evans, Dominik Porschen und MMA-Expertin Aline Jost, die dort Cast und prominente Gäste in Empfang nahmen. Im exklusiven Livestream wurde der spektakuläre Red Carpet auf BILD.DE und ins Kino übertragen.

Zahlreiche prominente Gäste aus der Entertainment- und Kampfsportszene wie MMA World Champion 2024 Alina Dalaslan, UFC-Fighter Frédéric "German Neanderthal" Vosgröne, WBC Interim World Champion Agit Kabayel sowie die Rapper Farid Bang und Eko Fresh, Choreograph Bruce Darnell. die Schauspielerinnen Laura Tonke und Anna Fischer, Schauspieler wie Hanno Koffler und Jan Bülow, die Regisseure Detlev Buck, Jan-Ole Gerster, Tim Fehlbaum und Christian Ditter feierten den Abend mit.

THE SMASHING MACHINE sorgte beim Premierenpublikum für Begeisterung und Standing Ovations: Ein emotionsgeladener Knock-Out mit Dwayne Johnson und Emily Blunt in schauspielerischer Höchstform! Am 2. Oktober 2025 wird THE SMASHING MACHINE bundesweit in den deutschen Kinos starten.

Dwayne Johnson spielt Mark Kerr, eine Legende der Mixed Martial Arts - unnachgiebig im Ring, rastlos und zerrissen im Leben. Dabei offenbart Johnson eine völlig neue Seite: Facettenreich, verletzlich und mit unglaublicher Präsenz spielt er einen Mann, der an seinem rauschhaften Leben zwischen Höhenflug, Erfolgsdruck und dem Kampf gegen die eigenen Dämonen fast zerbricht.

An der Seite von Dwayne Johnson ist die Oscar®-nominierte Schauspielerin Emily Blunt ("Oppenheimer") als Dawn Staples zu sehen, Kerrs Lebensgefährtin und emotionaler Anker. Regie führte Benny Safdie, der für seinen Film "Der schwarze Diamant" bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde, u.a. dem New York Film Critics Circle Awards. THE SMASHING MACHINE ist ein Kinoereignis von einzigartiger Intensität, produziert vom Erfolgsstudio A24.

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell