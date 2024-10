Peugeot Deutschland GmbH

PEUGEOT E-3008 und E-5008: Jetzt auch als Long Range Versionen bestellbar

Rüsselsheim am Main (ots)

PEUGEOT eröffnet ab sofort die Bestellmöglichkeit für die Long Range Versionen des PEUGEOT E-3008 (Energieverbrauch 17,2 - 18,4 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)) und des PEUGEOT E-5008 (Energieverbrauch 18,2 - 19,4 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)), die dank ihrer "Made in France"-Batterie eine Reichweite von bis zu 698 bzw. 664 km(1) (kombiniert, nach WLTP) bieten. Diese neuen Varianten vereinen die besten elektrischen Leistungen des Segments mit außergewöhnlichem Fahrspaß. Dank dieser Reichweite kann der PEUGEOT E-3008 die Strecke Paris-Nizza mit nur zwei Zwischenstopps zurücklegen.

Der PEUGEOT E-3008 und der PEUGEOT E-5008 Long Range:

ALLURE : erweitern das elektrische Angebot, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden.

: erweitern das elektrische Angebot, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. EMOTION : garantieren Fahrspaß mit absoluter Ruhe.

: garantieren Fahrspaß mit absoluter Ruhe. EXZELLENZ: bieten die beste Reichweite in ihrem Segment.(1)

PEUGEOT hat den Ehrgeiz, führend im Bereich der vollelektrischen Fahrzeuge unter den europäischen Mainstream-Marken zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, möchte die Löwenmarke die Bedürfnisse aller Kundinnen und Kunden mit einer kompletten Palette von 12 vollelektrischen Modellen erfüllen und bietet damit das umfangreichste Angebot aller europäischen Hersteller.

Seit der Markteinführung wurden in Europa mehr als 67.000 Bestellungen für den neuen PEUGEOT 3008 (mit Elektromotor 210 mit 157 kW (213 PS) (Energieverbrauch 16,8 - 17,6 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)), als HYBRID 136 e-DSC6 mit 100 kW (136 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,7 - 5,5; CO2-Emissionen in g/km: 128- 123; CO2-Klasse: D.(1)) und Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 (Energieverbrauch (gewichtet): 20,5 - 21,3 kWh Strom/100 km plus 0,9 - 1,0 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen: 19 - 22 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,9 - 7 l/100km; CO2-Klasse: F.(1))) verzeichnet, wobei 60 Prozent auf die High-End-Ausstattung GT entfallen, was die strategische Positionierung der Marke weiter festigt. Die ersten Bestellungen für den neuen PEUGEOT 5008, die seit Mitte Juni 2024 erfolgen, sind ebenfalls ermutigend und begründen den Produktionsanlauf im Werk Sochaux und die Einrichtung einer dritten Nachtschicht.

Um diesen Erfolg zu verstärken und den Bedürfnissen aller Kundinnen und Kunden noch besser gerecht zu werden, sind die neuen Long Range Versionen mit 170 kW (231 PS) starken Elektromotoren des PEUGEOT E-3008 und PEUGEOT E-5008 ab sofort in den beiden Ausstattungsvarianten Allure und GT bestellbar:

PEUGEOT E-3008 Allure Elektromotor 230 Long Range : 52.750 Euro inkl. MwSt.

: 52.750 Euro inkl. MwSt. PEUGEOT E-3008 GT Elektromotor 230 Long Range : 57.200 Euro inkl. MwSt.

: 57.200 Euro inkl. MwSt. PEUGEOT E-5008 Allure Elektromotor 230 Long Range : 55.250 Euro inkl. MwSt.

: 55.250 Euro inkl. MwSt. PEUGEOT E-5008 GT Elektromotor 230 Long Range: 59.700 Euro inkl. MwSt.

Der PEUGEOT E-3008 Long Range wurde beim Stand von PEUGEOT auf dem Pariser Autosalon vom 14. bis 20. Oktober 2024 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die in Frankreich entworfenen und konstruierten Long Range Versionen des PEUGEOT E-3008 und PEUGEOT E-5008, die im Werk Sochaux zusammengebaut werden, sind die ersten Modelle von Stellantis, die mit in der ACC-Gigafactory in Douvrin hergestellten Batterien ausgestattet werden. Damit stellen sie die französische technologische Exzellenz unter Beweis.

Das effiziente Design der STLA Medium "Electric-by-design"-Plattform ermöglicht es, mit einer 15 mm breiten Batterie eine größere Energiemenge zwischen den Rädern zu speichern - bei gleichzeitiger Beibehaltung des Platzangebots im Innen- und Kofferraum.

Der neue PEUGEOT E-3008 und der PEUGEOT E-5008 Long Range sind mit einer nutzbaren 96,9-kWh-Batterie ausgestattet, die in Kombination mit dem effizienten, 170 kW (231 PS) starken Motor eine Reichweite von bis zu 698 bzw. 664 km(1) (kombiniert nach WLTP) ermöglicht und sie zu den SUV mit der besten elektrischen Reichweite in ihrem Segment macht.

Der neue PEUGEOT E-3008 und PEUGEOT E-5008 Long Range bieten nicht nur eine rekordverdächtige Reichweite, sondern auch eine der besten Ladezeiten in ihrem Segment.

An DC-Schnellladesäulen können der PEUGEOT E-3008 und der PEUGEOT E-5008 Long Range mit einer Leistung von bis zu 160 kW an Ladestationen aufgeladen werden und benötigen 27 Minuten, um von 20 auf 80 Prozent oder auf 150 km(1) in nur 10 Minuten zu kommen.

Darüber hinaus profitieren der PEUGEOT E-3008 und der E-5008 Long Range von einem neuen Batterie-Vorkonditionierungssystem, das eine Optimierung der Ladezeiten bei langen Fahrten ermöglicht.

Diese Batterievorwärmung wird automatisch aktiviert, sobald das Fahrzeug an die Steckdose angeschlossen wird, die Ladegrenze auf 100 Prozent gesetzt und die Innenraumvorklimatisierung aktiviert wird (manuell oder geplant).

Mehr denn je heben sich diese beiden SUVs in ihrem Segment ab:

Der PEUGEOT E-3008 besticht durch sein Fastback-SUV-Design und den Fahrspaß, den das PEUGEOT Panorama i-Cockpit® bietet.

Der PEUGEOT E-5008 ist das einzige zu 100 Prozent elektrisch betriebene Modell in seinem Segment, das eine hohe Reichweite und einen außergewöhnlichen Innenraum für bis zu 7 Personen bietet.

Beide Modelle verfügen nun über einen Long Range Antrieb, der rekordverdächtige Reichweiten ermöglicht.

Um allen Autofahrenden den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu erleichtern, wird PEUGEOT in Kürze sein Angebot um einen dritten Elektroantrieb für diese beiden Fahrzeuge erweitern: die Version Dual-Elektromotor 320 AWD(2), die mit Allradantrieb ausgestattet ist und besonders hohe Leistungen bietet.

Wie die gesamte Palette der 100 Prozent elektrischen PEUGEOT Pkw profitieren auch der neue PEUGEOT E-3008 Long Range und der PEUGEOT E-5008 Long Range vom Programm PEUGEOT ALLURE CARE(3), das den Elektromotor, das Ladegerät, den Antriebsstrang und die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms schützt.(3)

Der Besondere Schutz wird nach einer regelmäßigen Wartung des Fahrzeuges durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner bis zur nächsten regelmäßigen Wartung aktiviert bzw. erneuert, die im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeuges angegeben ist. Er ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT ALLURE CARE.(3)

(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.

(2) Zum aktuellen Zeitpunkt sind der neue PEUGEOT E-3008 und PEUGEOT E-5008 in der Version 320 Dual Motor AWD noch nicht bestellbar. Für diese Fahrzeuge liegen vom Hersteller noch keine verbindlichen Verbrauchs- und Emissionswerte vor.

(3) PEUGEOT ALLURE CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahren kostenlosen, besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT ALLURE CARE. PEUGEOT ALLURE CARE gilt für PEUGEOT E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-5008. Der Besondere Schutz von ALLURE CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von ALLURE CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/service/allure-care.html

Original-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell