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Jan Bollinger (AfD): Werde mich natürlich wieder um Fraktionsvorsitz bewerben

Mainz/Bonn (ots)

Der Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Jan Bollinger, hat im Interview mit dem Fernsehsender phoenix angekündigt, sich wieder für den Vorsitz der AfD-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz zu bewerben: "Natürlich werde ich mich als Fraktionsvorsitzender im Landtag, als Landesvorsitzender und als erfolgreicher Spitzenkandidat, der das beste West-Ergebnis der AfD jemals geholt hat, wieder als Fraktionsvorsitzender bewerben. Und ich denke, dass ich da auch eine gute und geschlossene Fraktion hinter mir haben werde."

Die AfD in Rheinland-Pfalz habe ihr Ergebnis mehr als verdoppeln können. Dadurch habe die AfD im Landtag nun ganz andere Möglichkeiten sich in Ausschüssen einzubringen und man könne parlamentarische Untersuchungsausschüsse anregen, um die Corona-Politik der Landesregierung aufzuarbeiten, so Bollinger bei phoenix.

Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

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