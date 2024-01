DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Deutscher App-Award 2024

Auszeichnung der beliebtesten Apps in Deutschland - Urteil aus über 30.000 Kundenstimmen und Social-Media-Analyse

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv verleihen heute erstmalig den Deutschen App-Award. Über die Preisträger in 55 Kategorien entschied eine Befragung mit über 30.000 abgegebenen Verbraucherstimmen sowie eine große Social-Media-Untersuchung (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Sie sind so viel mehr als nur kleine Symbole auf unseren Smartphones: Apps prägen unseren Alltag und verändern die Art und Weise, wie wir leben und interagieren. Von sozialen Netzwerken, die unsere Beziehungen prägen, über Alltagshelfer bis hin zu revolutionären Gesundheitsanwendungen - der Deutsche App-Award, der in diesem Jahr Premiere feiert, eröffnet die faszinierende Welt der digitalen Innovationen. Verbraucherinnen und Verbraucher waren aufgerufen, aktiv genutzte Mobil-Anwendungen in 55 Kategorien zu bewerten und damit die beliebtesten Apps zu küren.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Insbesondere Angebot und Leistung sorgen für Nutzerzufriedenheit, was sich auch in einer hohen Weiterempfehlungsbereitschaft niederschlägt. Zwar wird der Bereich Kundenservice etwas kritischer gesehen, aber dennoch erzielen nicht wenige Apps insgesamt gute oder sogar sehr gute Qualitätsurteile."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Die Ergebnisse bieten spannende Einblicke in die Welt innovativer Anwendungen, die das tägliche Leben der Menschen beeinflussen. Als Mitinitiator des Awards möchte ntv die Verbraucherinnen und Verbraucher über digitale Trends auf dem Laufenden halten."

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Apps und App-Anbietern in den Bereichen Angebot und Leistung, Bedienungsfreundlichkeit und Kundenservice untersucht. Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Qualität und Nutzen der angebotenen Dienstleistung; Angebotsumfang und Vielfalt an Leistungen/Programmen/Nutzungsmöglichkeiten, Preis-Leistungs-Verhältnis, Usability beim Nutzungseinstieg, Umfang und Verständlichkeit der Inhalte, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Berücksichtigt wurde zudem die Weiterempfehlungsbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Befragten konnten je Kategorie nur eine App bewerten, die sie in den letzten zwölf Monaten genutzt hatten. Es gingen 30.593 Stimmen ein. Darüber hinaus flossen die Ergebnisse eines Social-Media-Monitorings mithilfe von Brandwatch Analytics in das Gesamtergebnis ein. Hierbei wurden über einen Zeitraum von einem Jahr 111.890 Beiträge in sozialen Netzwerken, Websites, Foren, Blogs, Reviews und Presseseiten hinsichtlich der Tonalität untersucht. In die finale Auswertung gelangten 384 Apps, die mindestens 80 Verbrauchermeinungen aus der Kundenbefragung und der Social-Media-Analyse erreichten.

Preisträger "Deutscher App-Award 2024"

(alphabetische Sortierung)

Finanzen & Versicherungen

Banking-Apps: N26, Norisbank, Revolut

Steuer-Apps: Steuer Go, Steuerbot, Wundertax

Trading-Apps: Capital.com, Comdirect Trading, Degiro

Versicherer-Apps: CosmosDirekt, Gothaer Gesundheit, Meine Allianz

Versicherungsmanager-Apps: Clark, Finanzmanager (DEMV)

Wallet-Apps: Mobile-Pocket, Yourwallet

Fitness & Gesundheit

Fitness-Community-Apps: Asana Rebel, Freeletics, Nike Run Club

Fußballtraining-Apps: Box to Box, Easy2Coach Training, Football 3.0 Fußballtraining

Kalorienzähler-Apps: Fddb, My Fitness Pal, Yazio

Krankenkassen-Apps: IKK Classic, Knappschaft, Mobil Krankenkasse

Medikamente-Lieferservice-Apps: Apo-Discounter, Aponeo, Shop-Apotheke

Schrittzähler-Apps: Healthforyou, Honor Health, Mi Fitness (Xiaomi Wear)

Freizeit & Hobby

Apps für E-Books, Hörbücher, Podcasts: ARD Audiothek, Bookbeat, Podimo

Dating-Apps: Elitepartner, Lovescout24, Parship

Fotobuch-Apps: Lalalab, Pixum, PosterXXL

Kino-Apps: Cinemaxx, Cineplex, Cinestar

Lotto-Apps: Lotto Baden-Württemberg, Lotto Bayern, Westdeutsche Lotterie

Ticket-Apps: Eventfrog, Ticketcorner

Wunschzettel-Apps: Starsnoopy, Volo wishlist

Genuss & Lebensmittel

Essens-Lieferservice-Apps: Bringbutler.de, Restablo.de, Uber Eats

Flash-Lieferservice-Apps (Lebensmittel): Bring, Flink

Kochrezepte-Apps: Dr. Oetker, Kitchen Stories, SevenCooks

Supermärkte-Apps: Aldi Süd, Famila, Penny

Systemgastronomie-Apps: Dean & David, Five Guys, Nordsee

Lifestyle & Shopping

Cashback-Apps: Letyshops, Myworld, Scondoo

Drogeriemärkte-Apps: Budni, Rossmann

Marktplätze Privatanbieter-Apps: Ebay, Quoka, Shpock

Schnäppchenportale-Apps: Dealdoktor, Kaufda, Schnäppchenfuchs

Service-Apps von Mobilfunkdiscountern: Lidl Connect, Mein Blau, Winsim

Shopping-Apps Fashion mit Filialnetz: Bonprix, Breuninger.com, Ernstings-family

Shopping-Apps Fashion ohne Filialnetz: Asos, Sheego, Witt-Weiden

Vergleichsportale-Apps: Check24, Keepa - Amazon Price Tracker, Mein Deal

Mobilität & Reise

Carsharing-Apps: Free2Move, Getaround, Hertz

E-Scooter-Apps: Lime, Voi

Fluggesellschaften-Apps: Easyjet, Emirates, My TUI

Flugpreis-Apps: Idealo Flug, Kayak, Skyscanner

Gebrauchtwagenportale-Apps: Autoscout24, Heycar

Hotelketten-Apps: A&O Hostels, Best Western, World of Hyatt

Hotelportale-Apps: Agoda, Hotels.com, HRS

Parking-Apps: Ampido, HandyParken München, Parco

Reiseführer-Apps: ADAC Trips, Get Your Guide, MM Travel

Taxi-Dienste-Apps: Sixt Ride, Taxi Deutschland, Taxi.eu

Wanderrouten-Apps: Alpenvereinaktiv, Gaia GPS, Mapy.cz

Praktische Alltagshelfer

Einkaufslisten-Apps: Einfach-Einkaufsliste, Einfacher Einkaufszettel, Pon - Mobile Einkaufsliste

Paketdienste-Apps: DHL, DPD

Spritpreis-Apps: Benzinpreis-Blitz, Mehr-tanken

Wetter-Apps: Weatherpro, Wetter.de, Windfinder

Wohnen & Leben

Apps für Gelegenheitsjobs: Appjobber, Jobfox, Jobvalley

Baumarkt-Apps: Hagebau, Obi, Toom

Energieanbieter-Apps: Enviam, Octopus Energy, Yello

Heizungshersteller-Apps: Brötje Ida, Weishaupt Energie Manager, Wolf Smartset

Immobilienportale-Apps: Immoscout24, WG-Gesucht.de

Jobbörsen-Apps: Indeed, Jobware, Truffls

Shopping-Apps Möbel: Depot, Home24, Westwing

Tierbedarf-Apps: Zoologo, Zooplus

