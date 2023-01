Neue Osnabrücker Zeitung

Neuer Documenta-Geschäftsführer: "Documenta fifteen war starker Impulsgeber"

Osnabrück (ots)

Neuer Documenta-Geschäftsführer: "Documenta fifteen war starker Impulsgeber"

Andreas Hoffmann will eine mutige Kunstschau - Skandal um antisemitische Bilder soll aufgearbeitet werden

Osnabrück. Andreas Hoffmann, neuer Geschäftsführer der Documenta, sieht die letzte Ausgabe des Kunstformats trotz des Skandals um antisemitische Bildmotive als Impulsgeber für den Kulturbetrieb. "Aktuell laufen viele Diskussionen um neue Formen kollektiver Führung in Kulturhäusern. Das betrifft etwa die Überwindung des Bildes des genialen Einzelkünstlers beziehungsweise der genialen Einzelkünstlerin", sagte der Museumsmanager im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) und erläuterte: "Dafür interessieren sich Kulturbetriebe aktuell stark, das zeigt sich in der theoretischen Diskussion, in der Besetzungspraktik wie der Ausstellungsprogrammatik. Die documenta fifteen war da ein starker Impulsgeber."

"Diese Documenta hat mich als Kunstmanager in Staunen versetzt", sagte Hoffmann weiter und präzisierte: "Ihr sehr weit in die Zukunft gerichteter Blick auf Themen wie Kollektivität, Solidarität und Teilhabe sowie Nachhaltigkeit hat mich fasziniert. Ich fand den Gedanken der gemeinsamen Aufteilung von Ressourcen sehr stark in seiner visionären Kraft."

Zugleich forderte Hoffmann dazu auf, den Skandal um die antisemitischen Bildmotive der Künstlergruppe Taring Padi aufzuarbeiten. "Die Kunstfreiheit und die hohe Sensibilität gegenüber Menschenfeindlichkeit aller Art lassen sich nicht gegeneinanderstellen, sondern sie stellen gleichermaßen zentrale Grundwerte unserer Gesellschaft dar", machte Hoffmann klar.

Zugleich versicherte er, dass die Documenta auch in Zukunft ein mutiges Programm zeigen werde. "Die Documenta muss mutig bleiben. Zeitgenössische Kunst muss provozieren und Fragen stellen können. Deshalb ist diese Debatte ja so wichtig. Das ist ein grundsätzliches Thema unserer Gesellschaft", sagte Hoffmann.

Der Kunstmanager ist derzeit noch Geschäftsführer des Bucerius Kunst Forums in Hamburg. Im Mai 2023 wechselt er als neuer Geschäftsführer der Documenta nach Kassel.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell