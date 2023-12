Deutsches Institut für Service-Qualität

Jahresanalyse 2023: Kunden-Favoriten - Höchste Weiterempfehlung

Kundenbereitschaft zur Weiterempfehlung im Fokus - Jahresauswertung mit Auszeichnungen in 56 Kategorien

Die Jahresanalyse "Kunden-Favoriten - Höchste Weiterempfehlung", die das Deutsche Institut für Service-Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders ntv durchgeführt hat, zeigt, welche Unternehmen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern am höchsten im Kurs stehen. Gradmesser hierfür ist die Bereitschaft zur Weiterempfehlung - ermittelt aus über 282.000 Kundenerfahrungen und -urteilen. (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Datenbasis aus über 282.000 Stimmen

Die Grundlage der Jahresanalyse 2023 bilden die Kundenmeinungen zu rund 2.900 bewerteten Unternehmen aus zahlreichen Branchen. Die Auswertung in neun übergreifenden Themenfeldern deckt zahlreiche Wirtschafts- und Lebensbereiche ab, beispielsweise Banken, Versicherungen, Reise & Touristik, Internet & Mobilfunk oder Wohnen & Einrichtung. In jeder der 56 Einzelkategorien werden jene drei Unternehmen ausgezeichnet, bei denen die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden am stärksten ausgeprägt ist.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Die Bereitschaft, ein Unternehmen weiterzuempfehlen, hängt von ganz individuellen Erfahrungen ab. Sie ist damit de facto die Quintessenz aus jedem Kundenkontakt. Unsere umfangreiche Jahresanalyse und die daraus gewonnenen Ergebnisse sorgen für Aufklärung und können eine wichtige Hilfe im Entscheidungsprozess der Verbraucherinnen und Verbraucher sein."

Fakten zur Jahresanalyse

Das Deutsche Institut für Service-Qualität führte eine Metaanalyse der DISQ-Verbraucherbefragungen des Jahres 2023 mit dem alleinigen Fokus auf die Weiterempfehlungsbereitschaft durch. Das DISQ erhob in diesem Zeitraum Kundenmeinungen zu 2.845 Unternehmen. Die Befragungen basierten auf dem internetgestützten Verfahren des Computer Assisted Web Interviewing (CAWI); die Weiterempfehlungsbereitschaft wurde dabei auf einer Likert-Skala mit fünf Ausprägungen erhoben. Es flossen insgesamt 282.831 Kundenstimmen ein; in der Einzelauswertung fanden ausschließlich jene Unternehmen Berücksichtigung, zu denen sich mindestens 80 Kundinnen und Kunden geäußert hatten.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über 2.000 geschulte Testerinnen und Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Den Verbrauchern liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für ihre Kaufentscheidungen; Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.

JAHRESANALYSE 2023: "Kunden-Favoriten - Höchste Weiterempfehlung"

(alphabetische Sortierung)

Arbeit

Beruf & Arbeit: Burgia.de; Engelbert Strauss; WISO Steuer (Buhl.de)

Jobbörsen: Aubi-Plus; Jobvector; Studentenvermittlung.de

Weiterbildung: CAK Cyber Akademie; Karl Hosang; Refa.de

Freizeit

Gastronomie: Dussmann; L´Osteria; Lieferando

Genussmittel: Happy Coffee; Hawesko; Teekanne

Haustier: Hundeland; Panda; Rex

Hochzeit: Cotton Bird; Erento; Zankyou

Lebensmittel: Flaschenpost.de; Hellofresh; Kölln

Mode & Accessoires: Eastpak; H&M Online-Shop; Koffer.de

Sport Indoor: Gympass; Kanga Training; Kieser Training

Sport Outdoor: Nike; SUP Garage; Vaude

Geld & Risikoschutz

Banken: DKB Deutsche Kreditbank; Mobilize Financial Services (Renault Financial Services u. a.); Sparda-Bank Hamburg

Finanzen: Paypal; Wise; Wittlich KFZ-Pfandkredithaus

Geldanlage: Amundi; MP-Edelmetalle.de; Seedmatch

Versicherungen: AFM Gruppe; HUK-Coburg; Swiss Life

Generalisten

Handel & Shopping: Action; Ebay Kleinanzeigen; Tchibo.de

Preisvergleich & Rabatte: Check24; Dealdoktor; Idealo

Gesundheit

Apotheken: Easy Apotheke; Medizinfuchs.de; Shop-Apotheke.com

Ernährung & Nahrungsergänzung: Doppelherz; Medicom; WW Weight Watchers

Körperpflege & Beauty: Beautek; Kneipp; Sensodyne

Medizinische Geräte & Produkte: Emmi Skin; Siemens Healthineers; Withings

Medizinische Leistungen: Auric Hörcenter; Doctolib; Fair Doctors

Pflege: AOK Pflege-Navigator; Hausengel; Wissner-Bosserhoff

Senioren: Dietz Rehab; Landhausküche; Tellimed

Mobilität

Auto & Verkehr: ADAC Führerschein-App; Mobile.de; Neuwagen24.de

E-Mobilität: Cube; Elektrofahrrad24.de; Nova Motors

Fahrrad: Cube / Multicycle; Donkey Republic; Puky

Kfz-Werkstätten: Fairgarage; Pitstop; Vertragswerkstatt Fiat

Leasing & Automiete: Check24; Hertz; Mobile.de

Mobilität & Zubehör: Clever-tanken.de; Jet; Polo-Motorrad.com

Reisen & Erleben

Camping: Camping Wagner; Campingpark Kühlungsborn; Thule

Events: Eventim; Mydays; Ticketmaster

Kreuzfahrten: A-Rosa; Oceando.de; TUI Cruises

Reise & Touristik: Berge & Meer; Expedia; Meiers Weltreisen

Unterhaltung: Europa Park; Rabatzz!; Spreewelten

Technik

Audiotechnik: JBL; Toms Car Hifi; Visunext

Elektronik: Mediamarkt; Panasonic; Samsung

Haustechnik: Dyson; Greenakku.de; Heima24

Home & Office: DJI; Medion; Miele

Smart Home: Somfy; Tado; Telekom (SmartHome)

Wohnen

Außenanlagen: Oase; Siebau; Steda.de

Bad & Wellness: Arebos; Artsauna; Megabad.com

Energie: Heizoel24; Immergrün Energie; Switchup.de

Fenster & Türen: Innenrollo.de; Porta Fenster; Teofix

Garten: Dehner Gartencenter; Santosgrills.de; Wolf-Garten

Gartenmöbel: Garten-und-Freizeit.de; Kettler Home & Garden; Korbwerk

Geländer & Zäune: Garvels - Die Zaunkönige; Geländermanufaktur; Hema Zaunsysteme

Häuser & Hausbau: Allkauf; Glatthaar Keller; Musterhaus.net

Haushalt & Reinigung: Kärcher; Persil Service Online; Wenko

Immobilien & Umzug: Euromovers; Housing Anywhere; Immoscout24

Internet & Mobilfunk: 1blu; Atlasvpn; Check24

Kinderbedarf: Babymarkt.de; Emmaljunga; McNeill

Sicherheit: Hartmann Tresore; Heroal; Wagner-Sicherheit.de

Tischkultur: Riedel; Rosenthal; Tischwelt.de

Wand & Boden: Fliesenrabatte.de; Haro; Villeroy & Boch

Wohnen & Einrichtung: Ikea; Lampenwelt.de; Massagesessel Zentrum Deutschland

