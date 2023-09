Deutsches Institut für Service-Qualität

Deutschlands Beste Online-Shops 2023

Renommierter E-Commerce-Award - Preisträger durch Verbrauchervotum aus rund 80.000 Kundenmeinungen

Berlin (ots)

Großes Angebot, 24/7-Bestellbarkeit, Lieferung nach Hause - dies sind nur drei der Gründe, die für Online-Shopping sprechen. Welche Anbieter top sind, beantwortet die große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des Nachrichtensenders ntv. Rund 80.000 Kundenmeinungen entschieden über die besten Unternehmen in 102 Kategorien. Der Award "Deutschlands Beste Online-Shops 2023" wird heute in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin verliehen (Sendehinweis: ntv Startup Magazin, Samstag, 23.09.2023, 10:30 Uhr).

"Eine insgesamt hohe Kundenzufriedenheit kennzeichnet die bewerteten Online-Shop-Branchen. Vom Angebot, Kundenservice und Internetauftritt über Bestell- und Zahlungsbedingungen bis hin zum Aspekt Versand und Rücksendung schneiden alle Bereiche positiv ab. Einzig das Preis-Leistungs-Verhältnis wird von den preissensiblen Verbraucherinnen und Verbrauchern etwas kritischer gesehen", bilanziert Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität. Zu den aus Kundensicht besten Online-Shops und damit zu den Preisträgern zählen E-Commerce-Größen wie auch Spezialisten, etwa Amazon, Conrad.de, Hellweg.de, Tchibo.de, Samsung, Zalando, Ahrens + Sieberz, ATP-Autoteile.de, Kenwood.de und Valentins.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Durch ihre individuellen Einkaufserfahrungen sind die Konsumentinnen und Konsumenten prädestiniert, über die Qualität von Online-Shops zu urteilen. Der Verbraucher-Award ist deshalb ein wichtiger E-Commerce-Gradmesser und eine hilfreiche Orientierungshilfe vor der Kaufentscheidung."

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Shops in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt/App, Bestell- und Zahlungsbedingungen sowie Versand und Rücksendung erhoben. Berücksichtigt wurden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz am Telefon, per E-Mail und Chat, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten und -schnelligkeit sowie Retouren-Abwicklung. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden insgesamt 1.001 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 884 Online-Shops mit je mindestens 80 Stimmen. Es gingen insgesamt 79.969 Kundenmeinungen ein.

PREISTRÄGER "DEUTSCHLANDS BESTE ONLINE-SHOPS 2023"

(alphabetische Sortierung)

Generalisten

Generalisten (mit Filialnetz): Galeria.de, Lidl.de, Tchibo.de

Generalisten (ohne Filialnetz): Amazon, HSE, QVC

Haus & Garten

Badausstattung: Baddepot, Calmwaters, Megabad.com

Bauen & Heimwerken (mit Filialnetz): Globus-Baumarkt.de, Hellweg.de, Hornbach.de

Bauen & Heimwerken (ohne Filialnetz): Bausep, Svh24.de, Werkzeugstore24

Bilderrahmen: Allesrahmen.de, Bilderrahmenwerk.de, Halbe-Rahmen

Blumen-Abo: Bloom & Wild, Bloomon, Valentins

Fenster- und Türdichtungen: Einfach-Dichtungen.de, Fensterdichtungen.org

Fliesen: Fliesenpark.de, Fliesenrabatte.de, Keramics.com

Gartenhäuser: Gartenhaus-GmbH.de, Mygardenhome.de, Steda.de

Gartenmöbel: Gartenmöbel Company, Gartenmoebel.de, Mein schöner Garten Shop

Gartenzäune: Gartenzaun24, Zaun24.de, Zaunfuchs.de

Geländer: Hörr, Huero, Metallbau-Onlineshop.de

Glasprodukte nach Maß: Glas Star, Glasprofi24, MySpiegel.de

Haushalt & Reinigung: Leifheit, Maxx-world.de, Wenko

Insektenschutzgitter: Gewebe-Profi.de, Insektenschutz24, Teso Elementetechnik

Jalousien & Plissees: Innenrollo.de, Jaloucity.de, Velux Shop

Kamin & Ofen: Feuer-Fuchs, Kaminofen-Shop.de, Ofenexperte.de

Licht & Leuchten: Lampe.de, Lampenwelt.de, LED-Centrum.de

Maßmöbel: Form.bar, Meine Möbelmanufaktur, Schrankplaner.de

Metallteile & Zuschnitte: Kirchberger Metallbau - Onlineshop, Metall-Kunstoffhandel.de, Metallstore.de

Ökologische Baustoffe: Naturanum.de, Naturbau24.de, Oekoplus.com

Parkett & Holzböden: Bodenverkauf.de, Casando, Parkettrabatte.de

Pflanzen: Ahrens + Sieberz, Baumschule Horstmann, Palmenmann.de

Polstermöbel (ohne Filialnetz): Sofa.de, Sofacompany.com, Wohnmeile.de

Schlafzimmermöbel, Betten & Matratzen: Belama.de, Bettwaren-Shop.de, Matratzen-Concord.de

Sonnensegel & Markisen: Empasa.de, Sonnensegel-Pina.de, Sowero

Wand & Boden: Billigerluxus.de, Planeo, Teppichcenter24

Wohnen Generalisten (mit Filialnetz): Höffner, Ikea, Poco Einrichtungsmärkte

Wohnen Generalisten (ohne Filialnetz): Ikarus.de, Pharao24.de, Wohnen.de

Technik

Balkonkraftwerke: Alpha Solar, Bau-tech Solarenergie, Greenakku.de

Car-Hifi: ARS24, Kenwood.de, Toms Car Hifi

Druckerzubehör: Druckerpatronen24.de, Druckerzubehoer.de, Toner-dumping.de

Elektronik (mit Filialnetz): Conrad.de, Gravis.de, Mediamarkt.de

Elektronik (ohne Filialnetz): Notebooksbilliger.de, Pearl.de, Voelkner

Elektronikhersteller: Acer, Medion.com, Samsung

Games (PC & Konsole): Computeruniverse, Netgames, Ubisoft Store

Handyzubehör: Arktis.de, DeinDesign, Wigento

Haustechnik & Heizung: Heima24, Heizung-billiger.de, Wolf-Online-Shop.de

Hydraulik-Zubehör: Hansa-flex.de, Hydraulikdichtungen24.de, Hytec-Hydraulik

Kfz-Zubehör: ATP-Autoteile.de, Reifen.com, Reifendirekt.de

PC-Software: Mysoftware.de, Originalsoftware.de, Softwarekaufen24.de

Präsentationstechnik, Hifi & Heimkino: Grobi.tv, Hifi-Regler, Visunext

Sicherheitstechnik: Endlich-sicher.de, Sicher24, Wagner-Sicherheit.de

Smart Home: Lupus-Electronics, Somfy, Telekom Smart Home

Wallboxen: Mobilityhouse.com, Wallbox.com, Wallbox24.de

Mode & Accessoires

Brillen: Brille24, Fielmann.de, Misterspex.de

Damenwäsche: Lascana.de, Schiesser.com, Triumph.com

Fashion (mit Filialnetz): Breuninger.com, H&M Online-Shop, s.Oliver Online-Shop

Fashion (ohne Filialnetz): About You, Lands' End, Zalando

Haarpflege: Baslerbeauty, Hagel-Shop.de, Newsha

Koffer & Taschen: Koffer.de, Kofferworld.de, Lieblingstasche.de

T-Shirt-Druck: Shirtcity, Shirtinator, Teamshirts.de

Uhren: Garmin.com, Sternglas.de, Swatch.com

Kochen & Genießen

Barbecue & Grill: Grill Arena, Rösle, Santosgrills.de

E-Zigaretten: Dampfdorado, Intaste.de, Riccardo-Zigarette.de

Gewürze: Ankerkraut, Fuchs, Just Spices

Kaffee & Espresso: Frogcoffee, Happy Coffee, Kaffee24

Koch- und Tischzubehör: One Kitchen, Porzellantreff.de, Tischwelt.de

Lebensmittel: Amazon Fresh, Rewe.de, Supermarkt24h

Müsli & Porridge: 3 Bears, Muesli-Muehle.de, Müsli.de

Pod-Systeme: Blu (myblu), Dreamlike-vapestore.de (Dampfshop24.com), Vuse

Snackboxen: Mr. Foodis, Snack Up, Snackbox24

Spirituosen: Conalco, Myspirits.eu, Weisshaus.de

Tabakwaren: Online-Tabak-Shop, Tabak Börse24, Tabak Brucker

Tee & Zubehör: Teegschwendner.de, Tee-Handels-Kontor Bremen Online-Shop, Teekanne

Tiefkühlkost: Bofrost.de, Frosta.de

Wein: Jacques.de, Lobenbergs (Gute-Weine.de), Vinos.de

Beruf

Arbeitsschutz-Produkte: Burgia.de, Mascot Webshop, Würth Modyf

Berufsbekleidung: Berufskleidung24.de, BP-online.com, Clinicdress.de

Bürobedarf: Böttcher AG, Schäfer Shop

Freizeit

Fotoanbieter (mit Filialnetz): Cewe.de, Lidl-Fotos.de, Rossmann-Fotowelt.de

Fotoanbieter (ohne Filialnetz): Fotobuch.de, Pixum, Saal Digital

Geschenkefinder: Geschenkefuerfreunde.de, Geschenke-online.de, Proidee.de

Hochzeitsshops: Cotton Bird, My Bridal Shower, My Weddingshop

Kunstdrucke: Kunst-fuer-alle.de, Posterlounge.de, Wall-art.de

Künstler- und Bastelbedarf: Boesner.com, Buttinette, Kreativ.de

Münzen & Edelmetalle: Degussa-Goldhandel.de, MP-Edelmetalle.de, Proaurum.de

Nähmaschinen: Naehmaschinen-Welt.de, Nähmaschinen-direkt.de, Nähwelt-Flach.de

Sammelkarten & Zubehör: Gate to the Games, Industrial-Illusion, Lotticards

Schreibwaren-Hersteller: Faber-Castell, Lamy, Stabilo

Spielwaren: Lego.com, Smythstoys.com, Spielzeugwelten.de

Stoffe & Nähbedarf: Prym, Selfmade.com (ehemals Stoff & Stil), Stoffe.de

Tickets: Eventim, Myticket.de, Ticketmaster

Sport & Hobby

Campingzubehör: Camping Wagner, Camping-Kaufhaus.com, Campingshop-24

Darts: Dartshop.de, Dartshopper.de, Dartworld.de

E-Bike (Spezialisten): Elektrofahrrad24.de, Leon Cycle

Elektroroller & Scooter: Nova Motors, Unu, Walberg Urban Electrics

Fahrräder & Fahrradzubehör: Bobshop.com, Fahrrad-XXL.de, Zweirad-Stadler.de

Golf: All4golf.de, Golf24.de, Golfshop.de

Hundebedarf: Alsa-Hundewelt.de, Hundeland, Schecker.de

Jagd: Askari Jagd-Shop (Jagd.de), Grube.de, Jana Jagd+Natur

Lastenräder (Spezialisten): Bullitt-Bike.de, E-Lastenrad.de, Punta Velo

Lauf-Sport: Bunert.de, Lauf-bar.de, Shop4runners.com

Motorrad-Zubehör: Akf-shop.de, Louis.de, Polo-Motorrad.com

Skate-Shops: Skatedeluxe, Skatepro.de, Titus

Skisport: Skiwebshop, Sport-Conrad.com, Xspo.de

Sportgeräte: Gorilla Sports, Sport-Tec, Sport-Tiedje.de

SUP-Boards: Capital Sports, Stand-up-and-paddle.de, SUP Garage

Tauchen: Divestore.de, Scubaonline, Uwfun24.de

Teleskope: Bresser, Teleskop-Spezialisten.de

Yacht & Boot: 24ocean, Svb.de

