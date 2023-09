Deutsches Institut für Service-Qualität

Deutscher Gesundheits-Award 2023

Verbrauchervotum: Auszeichnung der Top-Gesundheits-Anbieter in 68 Kategorien - Feierliche Preisverleihung

Das Thema Gesundheit erfährt in der Öffentlichkeit immer mehr Aufmerksamkeit. Der "Deutsche Gesundheits-Award" des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv zeigt, welche Anbieter aus dem Gesundheitssektor führend sind. Über die beliebtesten Unternehmen haben Verbraucherinnen und Verbraucher in einer großen Befragung mit rund 45.000 Kundenstimmen entschieden. Die feierliche Preisverleihung findet heute im Rahmen des Branchenevents "Big Bang Health" im Essener Colosseum Theater statt (Sendehinweis: ntv Startup Magazin, Samstag, 09.09.2023, 10:30 Uhr).

Bewertet wurden Unternehmen in 68 Kategorien, die die ganze Bandbreite des Gesundheitssektors abbilden - angefangen von Kliniken und Pflegediensten über Sanitätshäuser und Apotheken bis hin zu Anbietern aus Bereichen wie Barrierefreiheit & Ergonomie, Ernährung & Nahrungsergänzung, Gesundheitsprodukte und Mentale Gesundheit & Coaching. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Die Ergebnisse drücken eine aktuell hohe Kundenzufriedenheit aus. Dabei schneidet eine erfreulich große Anzahl an Gesundheits-Unternehmen sogar mit dem Qualitätsurteil 'sehr gut' ab."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der von ntv mitgetragene Deutsche Gesundheits-Award sorgt für mehr Transparenz im Health-Bereich. Die Ergebnisse sind nutzwertig wie verbrauchernah und entsprechen damit wichtigen Prämissen unserer Berichterstattung."

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Anbietern aus der Gesundheitsbranche in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Berücksichtigung fanden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Qualität und Nutzen der Produkte bzw. Dienstleistungen, Angebotsvielfalt, Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten vor Ort, per Telefon, Chat, E-Mail und über Social-Media-Kanäle sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden 623 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 472 Anbieter mit je mindestens 80 Stimmen. Es gingen insgesamt 44.996 Kundenstimmen ein.

PREISTRÄGER "DEUTSCHER GESUNDHEITS-AWARD 2023"

(alphabetische Sortierung)

ÄRZTE & KLINIKEN

Ärzte- & Kliniksuche - Portale

AOK Gesundheitsnavigator, Das Rehaportal (Qualitätskliniken.de), TK-Ärzteführer

Augenlaserkliniken

Care Vision, Euro Eyes

Check-up-Zentren

Dr. Lunow & Partner, ias Gruppe, Prevent. On

Dental-Kliniken/Zahnarzt-Zentren

Fair Doctors, Medeco, ZMK Zahnmedizinisches Versorgungszentrum

Digitale Tierarzt-Praxen

Dr. Sam, Pfotendoctor

Medizinisches Fachwissen - Portale & Apps

Deutsches Gesundheitsportal, Medical Tribune, Medicoconsult.de

Rehakliniken

Asklepios, Mediclin, Rehakliniken ZAR

Videosprechstunden

Doctolib, Qunomedical, Teleclinic

BARRIEREFREIHEIT & ERGONOMIE

Barrierefreie Badgestaltung

Aventas, Drive Medical, Senior Bad

Ergonomische Büromöbel - Marken

Ergotopia, Löffler, Wagner

Ergonomische Büromöbel - Online-Shops

Büro-direkt24.de, Büromöbel Experte Shop, Chairgo

Massagesessel

Casada, Massagesessel Zentrum Deutschland, Welcon

Mobilitätshilfen

Dietz Rehab, Invacare, Prima Aktiv

Sanitätshäuser - Filialisten

Alippi, Schaub, Seeger

Sanitätshäuser - Online-Shops

Careshop, Sanitaetshaus-24.de, Vitego

ERNÄHRUNG & NAHRUNGSERGÄNZUNG

Ernährungsportale

Eat Smarter, Upfit, WW Weight Watchers

Glutenfreie Lebensmittel - Marken

Gefro, Schär, Schnitzer gluten-free

Nahrungsergänzung & Vitamine - Marken

Abtei, Biogena, Doppelherz

Nahrungsergänzung & Vitamine - Online-Shops

Medicom, Nu3, Vitamaze

Superfood-Marken - Online-Shops

Athletic Greens, Fairnatural, Raab Vitalfood

GESUNDHEITSPRODUKTE

Atem- & Schlaftherapie-Produkte

Cegla, Orbisana Healthcare

Bluttests für Selbstanwendung

Cerascreen, Lykon

Digitale Herzzentren & mobiles EKG

Beurer, Withings

Gesundheitspflege/-produkte - Online-Shops

Medicalcorner24, Medisana, MKW-Medicals

Hausnotrufsysteme

Patronus, Tellimed

Home-Ultraschallgeräte

Angelsounds, Emmi Skin, Panasonic

Hörakustiker

Auric Hörcenter, Geers, Hörpartner

Infrarotkabinen & -duschen

Armstark, Artsauna, Dewello

Kontaktlinsen - Hersteller

Bausch + Lomb, Wöhlk

Medizintechnik - Hersteller

Geratherm, Medtronic, Siemens Healthineers

Medizintechnik - Online-Shops

Medplus24.de, Praxisdienst, Zuther+Hautmann

Messgeräte Blutdruck & Puls - Marken & Apps

Beurer, Braun Healthcare, Pulox

Mikrobiom-Analyse-Kits

Labor Dr. Brunner, Mybioma

Physiotherapie-Bedarf - Online-Shops

Intermedical24, Therapiebedarf24.de

Rehaprodukte - Online-Shops

Kaphingst der Gesundheitsmarkt, MC Seniorenprodukte, Pflegebetten-24.de

Schnarch- und Knirscherschienen - Online-Shops

Bruxane, Schlaf-Laden, Schnarchladen.de

Zykluscomputer/-tracker

Cyclotest, Lady-Comp, Ovula Ring

MENTALE GESUNDHEIT & COACHING

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Die Gesundheitsmanager, Goodhabitz, ias Gruppe

Meditation - Informationsportale

Einfachganzleben.de, Yogaworld

Mentale Gesundheit - Digitale Anbieter

Ein guter Plan - Die App, Hellobetter, Minddoc

Online-Fitness Mutter & Baby

Mamaworkout, Original Bootcamp

Raucherentwöhnungskurse - Anbieter

Allen Carr´s Easyway, Nichtraucher Helden

Schlaf - Informationsportale

Inspire, Schlaf.de, Schlafkampagne

Schwangerschaft - Portale & Apps

Babelli, Elevit, Frauenärzte im Netz

Therapeutensuche - Portale

DPtV Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung, Naturheilkunde.de, Therapie.de

Wellness- & Gesundheitsreisen - Portale

Ostsee-und-Wellness.de / Mein-Wellnessurlaub.de, Verwoehnwochenende.de

Wellness- & Gesundheitsreisen - Veranstalter

Fit Reisen, Wainando Travel

Yoga & Meditation - Digitale Anbieter

Tint., Yoga me home, Yogabasics

PFLEGE

Ambulante Pflegedienste

Home Instead, Korian, Vivianum

Pflegebetten - Hersteller

Malsch care & clinic design, Mühle Pflegebetten, Wissner-Bosserhoff

Pflegedienste & Pflegeheime - Vergleichsportale

AOK Pflege-Navigator, Vdek Pflegelotse, Weisse Liste Pflege

Pflegedienste & Pflegekräfte - Vermittlung

Hausengel, Pflegeagentur 24, Verbund Pflegehilfe

PHARMAZIE, KOSMETIK & HYGIENE

Allergie - Informationsportale

Allergopharma, Deutsche Zöliakie Gesellschaft e.V., Mein Allergie Portal

Apothekenkooperationen

Easy Apotheke, Linda Apotheken, Mea - Meine Apotheke

Fußpflege & Kosmetikbedarf - Online-Shops

Beautek, Porta Kosmetik

Homöopathische Arzneimittel

Deutsche Homöopathie-Union, Dr. Loges, Heel

Hygieneartikel - Online-Shops

Hygi.de, KK-Hygiene.de

Hygienewäsche

Mylily, Ooia, The Female Company

Medizinische Beratung - Portale

Netdoktor, Onmeda, Patienten-Information.de

Medizinische Hautpflege - Marken

Bepanthol, Dermasence, Sebamed

Naturheilkunde - Online-Shops

Bahnhof-Apotheke, Omp Versandapotheke

Naturkosmetik - Marken

Khadi, Kneipp, Weleda

Naturkosmetik - Online-Shops

Amazingy, Ecco Verde, Naturpur Shop

Online-Apotheken

Doc Morris, Medikamente-per-Klick.de, Shop-Apotheke.com

Vergleichsportale Online-Apotheken

Apomio.de, Medizinfuchs.de, Medpreis.de

Zahnpflegeprodukte - Marken

Colgate, Meridol, Sensodyne

Zahnpflegeprodukte - Online-Shops

Saubere Zaehne, Zahnputzladen

SONDERKATEGORIE START-UPS

Sonderkategorie Start-ups

Her one, Medibino, My Therapy

