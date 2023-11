Deutsches Institut für Service-Qualität

"Deutscher Bildungs-Award 2023/2024": Beliebteste Bildungsanbieter - Verbrauchervotum aus über 33.000 Stimmen - Preisträger in 46 Kategorien

Der "Deutsche Bildungs-Award" wird heute Abend vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem Nachrichtensender ntv in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz verliehen. Ausgezeichnet werden 132 Bildungsanbieter in 46 Kategorien. Über die Preisträger entschied eine groß angelegte Verbraucherbefragung mit über 33.000 abgegebenen Stimmen (Sendehinweis: ntv Startup Magazin, Samstag, 04.11.2023, 10:30 Uhr).

Persönliche Entwicklung, wirtschaftliche und demokratische Relevanz - Bildung hat eine zentrale Bedeutung in der Gesellschaft. Entsprechend vielfältig ist das Spektrum an Bildungsangeboten für die unterschiedlichen Altersklassen und Zielgruppen. Der Deutsche Bildungs-Award zeichnet auf diesem Sektor die aktuell beliebtesten Einrichtungen und Unternehmen aus.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Insbesondere Wertigkeit und Vielfalt der Angebote sorgen für Kundenzufriedenheit, die sich auch in einer hohen Weiterempfehlungsbereitschaft niederschlägt. Aus Verbrauchersicht sind erfreulich viele Bildungsanbieter empfehlenswert."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der Award steht für Innovation und Qualität in der Bildungslandschaft Deutschlands und würdigt diejenigen, die unser Bildungssystem bereichern. Als Mitinitiator begleitet ntv den Award auch mit einer ausführlichen Berichterstattung."

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit nicht-staatlichen Bildungsanbietern in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Kosten, Leistungen, Qualität und Nutzen der Dienstleistungen/Portale/Produkte, Angebotsumfang und -spektrum, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. In das Gesamtergebnis floss zudem die Weiterempfehlungsbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher ein. Die Befragten konnten je Kategorie nur ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Dienstleistung oder Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 33.242 Stimmen ein. Bewertungen erhielten 415 Anbieter; in die Auswertung gelangten 345 Unternehmen und Einrichtungen, die mindestens 80 Verbrauchermeinungen erreichten.

PREISTRÄGER "Deutscher Bildungs-Award 2023/2024"

(alphabetische Sortierung)

Berufliche Aus- & Weiterbildung

Beratung Bildung & Beruf: Goldnetz, Profiling Institut

Institute für berufliche Bildung: Haufe Akademie, Management Circle, WBS Training

Lernportale Ausbildung: Azubiweb.com, Cornelsen eCademy, Europa Lehrmittel

Online-Portale für Studierende: Hochschulkompass, Studis Online, Studycheck.de

Vergleichsportale Weiterbildung: Fortbildung24, Studycheck.de, Weiterbildung.de

Weiterbildung E-Learning-Anbieter: Masterplan.com, Oncampus, Zeit Akademie

Weiterbildung Führungskräfte: Dr. G. Kitzmann Akademie, Mensch & Kommunikation, TAM Akademie

Weiterbildung IT & PC: IT-Schulungen.com, OpenHPI, PC-College

Weiterbildung IT-Sicherheit: ISITS International School of IT Security, Lawpilots

Weiterbildung PM-Zertifikate: Kayenta, Reuter Management Training, Serview

Weiterbildung Prozess- und Projektmanagement: BPM&O Akademie, Lean2sigma, Refa.de

Weiterbildung zum Coach: Dehner Academy, In Konstellation, Münchner Akademie für Business Coaching

Heilpraktiker-Schulen: Deutsche Heilpraktikerschule, Paracelsus, Thalamus Heilpraktikerschulen

Gamifiziertes Lernen: Adobe Learning Manager, Iversity, Karl Hosang

Private Hochschulen

Private Business Schools: FHM Fachhochschule des Mittelstands, Frankfurt School of Finance & Management, HSBA Hamburg School of Business Administration

Private Hochschulen (universell): BBW Hochschule, Hochschule Fresenius, UE University of Europe for Applied Sciences

Private Hochschulen (spezialisiert): Code University of Applied Sciences, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, MSB Medical School Berlin

Private Hochschulen Medien & Künste: AMD Akademie Mode und Design, Hochschule Macromedia

Private Hochschulen Technik: Fachhochschule Wedel, Technische Hochschule Georg Agricola

Schule & Studium

Lern-Apps Schule & Studium (universell): Anton, Simpleclub, Studysmarter

Lern-Apps Schule (spezialisiert): Cabuu, Einmaleins Mathe - Trainer 1x1, Meister Cody

Lernportale Schule (universell): Duden Learnattack, Studyflix, StudyHelp

Lernportale Studium: Lecturio, Studyflix, Wiwiweb.de/examio

Lernportale Mathe: Bettermarks, Matheaufgaben.net, Mathegym

Lernportale Naturwissenschaften: Chemiezauber.de, Leifiphysik, Lernort Mint

Nachhilfevermittlungsportale: Nachhilfe-Vermittlung.com, Tutoria, Tutorspace

Online-Nachhilfeinstitute: Bidi.one, Cleverly, StudyHelp

Online-Portale für Lehrkräfte: Eduki, Lehrerbüro.de, Lehrer-Online

Online-Shops Lehrerbedarf: Betzold, Lehrer-Online, Timetex

Online-Shops Schul- und Kitaausstattung: Conrad Education, Haba Pro, Kita-Ausstatter.de

Schulplattformen: Iserv, Itslearning, TeamViewer

Stundenplan-Apps: Scoolio, Uninow

Sprachen

Fremdsprachen-Wörterbücher: Langenscheidt, Leo, Pons

Lernportale & Apps Sprachen: Memrise, Mondly, Rosetta Stone

Sprachlehrinstitute: Berlitz, Deutsch Akademie, Inlingua

Sprachreise-Anbieter: ESL Sprachreisen, GLS Sprachenzentrum Berlin, Linguland Sprachreisen

Weiteres Bildungsangebot

Bildungspodcasts & Sachhörbücher-Apps: Audible, Blinkist, Bookbeat

Edutainment-Anbieter: Bavaria Filmstadt, Deutsches Museum, Miniatur Wunderland

E-Learning Bootsführerschein: Bootsfuehrerschein.de, Bootspruefung.de, SBF-Fragen

E-Learning Instrumentalunterricht: Music2me, Open Music School, Skoove

E-Learning Kfz-Führerschein: ADAC Führerschein-App, Fahrapp, Fahren-lernen.de

Fahrschulen: Fahrschule Rettig, Fahrschule XXL, Ferienfahrschule Zöllner

Lern-Apps Wissens- und Gehirntraining: My Daily Input, Neuronation Gedächtnistraining

Musikschulen: Greifmusic, Modern Music School, Musikschule Fröhlich

Notensatzprogramme: Capella, Forte Notensatz, Magix Music Maker

Rechtschreibprüfungsportale: Duden Mentor, Language Tool, Scribbr

