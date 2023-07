PHOENIX

internationaler frühschoppen

Sonntag, 23. Juli 2023, 12.00 Uhr

Streit um Asyl - Rückt Europa weiter nach rechts?

Bonn (ots)

Spanien könnte das nächste Land sein, das nach den Parlamentswahlen am Sonntag von einer rechten Regierung angeführt wird. In den Niederlanden könnte es nach dem Scheitern der Vier-Parteien-Koalition an Migrationsfragen zu einer ähnlichen Entwicklung kommen. In Stockholm, Budapest und Rom sitzen rechtspopulistische bis rechtsextreme Politiker bereits an den Schalthebeln der Macht - und in Deutschland steht die AfD in Umfragen bei rund 20 Prozent.

Während einige Forscher in der Zunahme der Flüchtlingszahlen eine Ursache für den Vormarsch rechter Kräfte sehen, bewerten andere Experten die momentane Asylpolitik der EU als Folge des Rechtsrucks in zahlreichen europäischen Staaten. Einstige Hardliner, wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, finden für ihre restriktiven Positionen in Migrationsfragen zunehmend Verbündete.

Warum erhalten rechte Parteien vielerorts derzeit mehr Zuspruch? Wie wirkt sich ihr erhöhter Einfluss auf die Politik der EU aus? Welche Richtungen werden Spanien und die Niederlande einschlagen? Und wie kann eine gemeinsame europäische Migrationspolitik gelingen?

Anke Plättner diskutiert mit:

Aurora Minguez, freie Journalistin, Spanien

Edith Oltay, freie Journalistin, Ungarn

Liedeke Morssinkhof, Auslandsredakteurin NOS, Niederlande

Wolfram Weimer, Verleger und Publizist

