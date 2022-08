Griffwerk GmbH

Mehr Me-Time durch smart2lock by Griffwerk mit innovativer Schließtechnik. Mehr Zeit für sich. Ob Relaxen, Sport, Hobby oder Arbeiten: Türgriffe mit smart2lock by Griffwerk schenken mehr Me-Time

INNOVATIVER SCHLIESSEN

"smart2lock by Griffwerk" steht für innovative Schließtechnik. Der Verriegelungsschieber befindet sich direkt auf dem Türgriff. Er liegt bequem in Daumenreichweite. Die Bedienung ist intuitiv. Türen lassen sich mit einer Hand schließen und abschließen. WC-Riegel und Buntbartschlüssel sind passé. Türgriffe mit "smart2lock by Griffwerk" passen auf konventionelle Standard-Türschlösser. Strom oder Batterien werden nicht benötigt. Die langlebige Technik funktioniert mechanisch, ist robust und zuverlässig.

MEHR ME-TIME

Türgriffe mit "smart2lock by Griffwerk" eignen sich nicht nur für das WC oder Bad, sondern auch für das Gästezimmer, das Home-Gym, den Yogaraum, ein Jugendzimmer oder die Elternsuite. Wer Zeit für sich haben möchte kann einfach mal die Tür schließen; wer ungestört sein will darf den "Klick zu mehr Freiraum" nutzen und per "smart2lock by Griffwerk" die Tür verriegeln. Ein dezenter Signalpunkt außen zeigt, wer Zeit für sich braucht - das vielleicht "schönste Pausenzeichen der Welt". Grenzen zu setzen ist erlaubt und wichtig, um sich kostbaren, privaten Freiraum zu bewahren.

NEUE RAUMIDEEN

Schlafen, kochen, arbeiten, essen, früher waren Raumfunktionen schnell benannt. Geänderte Wertvorstellungen und individuellere Lebenskonzepte werfen diese strikte Ordnung über Bord. Das neue, spannende Konzept heisst "Private Spaces" und befasst sich mit sehr individuellen manchmal ausgefallenen Nutzerbedürfnissen. "smart2lock by Griffwerk" passt auf jede Tür. Wegen ihrer puristischen Ästhetik sind Türgriffe mit "smart2lock" nicht nur dem Bad oder WC vorbehalten ist. Durch "smart2lock by Griffwerk" eröffnen sich noch mehr Raumideen für ganz persönliche Me-Time in jedem Zuhause, beispielsweise in einem Meditationsraum, dem Blogger-Studio, Atelier oder Musikzimmer, dem Home-Gym oder privaten Tanzstudio.

UNGESTÖRT IST BESSER

Bereits kurze Unterbrechungen von drei Sekunden verdoppeln die Fehlerquote. Das zeigte eine Studie amerikanischer Forscher unter Leitung der Michigan State University (MSU) schon 2013. Gerade die Pandemie stellte neue Anforderungen an die Multifunktionalität privater Räume. Home-Office und Home-Schooling hielten Einzug. Die Küche mutierte zum Schulzimmer, das Kinderzimmer zum Ersatzbüro. Zuhause arbeiten zu können hatte aber auch Vorteile. Viele behielten das Home-Office oder zumindest eine Arbeitsecke bei. Aus improvisierten Schnelllösungen wurden durchdachtere Raumkonzepte. Wichtig bleibt es, klare Grenzen zu setzen, denn jede Störung kostet wertvolle Konzentration.

EINE NEUE MINIMALISTISCHE TÜRENÄSTHETIK

Mit "smart2lock by Griffwerk" entsteht eine neue, puristische Türenästhetik. Alle Funktionen wurden im Griff vereint. Die untere Rosette entfällt. Türen kommen so besser zur Geltung. Gerade stumpf einschlagende oder zargenlose Türen wirken mit "smart2lock"-Technik noch schlichter. Edle Stiltüren in Kasettenoptik lassen sich modern interpretieren.

GANZ OHNE ROSETTEN MIT "ONE BY GRIFFWERK"

Türgriffe der Designlinie "One by Griffwerk" verzichten ganz auf Rosetten. Der Griff sitzt direkt dem Türblatt auf; die Schließtechnik wurde ebenfalls per "smart2lock by Griffwerk" integriert. Das Design ist minimalistisch skulptural, die Geometrie der Frontfläche klar und reduziert. Die sanft gerundete Rückseite bietet Greifkomfort. Durch die Premiumoberfläche "soft2touch by Griffwerk"entsteht eine samtig weiche, handschmeichelnde Haptik. Drei Farbtöne sind möglich: mattes Graphitschwarz, Kaschmirgrau und Samtgrau (Edelstahl-Optik). Zwei Designlinien stehen zur Wahl: "Avus One" und "R8 One".

DIE PERFEKTE BADEZIMMERTÜR

Türgriffe mit innovativer Schließtechnik "smart2lock by Griffwerk" passen perfekt zu modern gestalteten Badezimmern. Wer schwarze Armaturen liebt, wählt Türgriffe im abgestimmten Farbton wie Graphitschwarz von Griffwerk. Graphitschwarz ist eine matte Oberfläche mit feinster Körnung und samtig weichem Griff. Das klare, geometrische Design der Türgriffe "One by Griffwerk" ist mit Badarmaturen perfekt zu kombinieren.

IN STICHWORTEN

Integrierte Schließtechnik für Innentüren

Dezenter Verriegelungsschieber auf dem Griff

Intuitiv bedienbar in Daumenreichweite

Komfortable 1-Handbedienung (schließen und abschließen)

Puristische Optik

Passt auf Standardschlösser

Einfache Notentriegelung

Neue minimalistische Türenästhetik durch Verzicht auf Zweitrosette

Perfekt zu stumpf einschlagenden oder zangenlosen Türen

Stiltüren lassen sich neu interpretieren

Nachhaltiges low-tech-Design, da langlebige Mechanik

Kein Strom, keine Batterien

Nachhaltig durch puristische Technik und Einsparung von Material und Arbeitsschritten

Schließrosetten, Buntbartschlüssel und WC-Riegel überflüssig

Auch in schwarz

Komplette Designlinien von der Holztür bis zum Fenstergriff

Auch für Glastüren (mit Schlosskasten "Puristo)

In drei Farbtönen mattes Graphitschwarz, Kaschmirgrau und Samtrgau (Edelstahl-Optik)

Luxus für die Hände durch Premiumoberflächen "soft2touch" für handschmeichelnde Haptik

Preise:

Türgriffe Smart2lock ohne Schließrosette ab 51,97 Euro/Paar UVP inkl. MwSt.

Türgriffe Smart2lock "One by Griffwerk" ohne Rosetten ab 182,71 Euro /Paar UVP inkl. MwSt.

Link: https://ots.de/26IPIk

