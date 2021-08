DMAX

Geballte Schrauber-Expertise: Das sind die Gast-Juroren der "Tuning Trophy Germany"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die "Tuning Trophy Germany" ist in vollem Gange. Nach der Bewerbungsphase für Deutschlands Top-Schrauber testen Sidney Hoffmann und Maximilian Götz die beeindruckendsten Tuning-Autos für DMAX auf Herz und Nieren. Tatkräftige Unterstützung erhalten sie dabei durch ein handverlesenes Team an Gast-Juroren, von denen jeder in einer Episode der Stamm-Jury mit Expertenwissen zur Seite steht.

Neben dem bereits angekündigten Karl Geiger gesellen sich namhafte Experten wie "Mr. Boxengasse" Kai Ebel, die Drift-Brothers aus dem Red-Bull-Rennstall, Robin Hornig, stellvertretender Chefredakteur der AUTO BILD, Ami-Schlitten Connaisseur Klaus Borrmann, Auto-Fanatiker und Schauspieler Axel Stein sowie die Dame im Bunde - Drift Driverin Denise Ritzmann - zum Expertenteam. Gemeinsam bewerten die Profis mit Sidney und Maximilian alle Bewerberautos in drei Kategorien: Style, Fahrspaß und Technik. Neben heißen Rennen, schnellen Runden und Victory Laps auf der Teststrecke geht es auf der Hebebühne ans Eingemachte: welche Tuning-Kreation kann den kritischen Augen der Jury standhalten und welches Design-Konzept überzeugt?

In sieben Episoden wird durch die Fach-Jury je ein Etappensieger ermittelt. Die finale Krone setzen dem Gewinner allerdings die Zuschauer durch ein Community-Voting online auf DMAX.de auf, der in der achten Folge gekürt wird. Unter allen Voting-Teilnehmern wird ein Rennwochenende mit Access All Areas Pass im Rennstall von Maximilian Götz verlost.

"Tuning Trophy Germany" - ab 27. September, immer montags um 21:15 Uhr, exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf DMAX.

Bilder und Vorab-Einblicke in die Sendung finden sie hier

Original-Content von: DMAX, übermittelt durch news aktuell