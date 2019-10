DMAX

Tuning-Star Sidney Hoffmann ab 2020 exklusiv auf DMAX

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Dortmunder Automobil-Ikone wird neuer DMAX-Protagonist - "Sidneys Welt" portraitiert den ereignisreichen Alltag des Unternehmers Sidney Hoffmann - Ab 2020 in deutscher Erstausstrahlung auf DMAX

DMAX hat Tuning-Koryphäe Sidney Hoffmann exklusiv als Protagonist und Moderator verpflichtet. Als erste Produktion ist die Serie "Sidneys Welt" geplant, welche Einblicke in den abwechslungsreichen und spannenden Alltag von Hoffmann geben wird. Die erste Staffel des Formats wird in der ersten Jahreshälfte 2020 auf DMAX zu sehen sein.

Der gebürtige Dortmunder Sidney Hoffmann ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Automobil- und Tuning-Szene. Er ist seit über zehn Jahren in diversen TV-Produktionen zu sehen, zudem ist er einer der erfolgreichsten lokalen YouTuber: über 230.000 Abonnenten und knapp 20 Millionen Videoviews belegen die große Beliebtheit. Als Geschäftsführer von Sidney Industries ist Hoffmann zusätzlich nach wie vor als persönlicher Ansprechpartner und Realisator einzigartiger Tuning-Projekte für seine Kunden im Einsatz.

"Nach fast zehn schönen und erfolgreichen Jahren bei Sport1, für die ich mich herzlich bedanken möchte, ist es jetzt an der Zeit ein neues Kapitel aufzuschlagen.", sagt Sidney Hoffmann zu der neuen Herausforderung. "Dass mich mit DMAX ein etablierter und angesehener Sender dabei begleitet, ehrt und motiviert mich gleichermaßen. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit DMAX neue Geschichten aus meiner Welt erzählen und zeigen zu dürfen."

"Mit Sidney Hoffmann haben wir einen echten Superstar der Motorszene verpflichtet. Sidney bringt alles mit, was wir uns von einem Protagonisten für DMAX wünschen: Umfangreiches Wissen im Bereich Automobil und Tuning und das bei gleichzeitiger Authentizität, Nahbarkeit und dem nötigen Quäntchen Humor. Hier hat zusammengefunden, was zusammengehört. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und eine langanhaltende, für beide Seiten erfolgreiche Partnerschaft.", so Guido Bolten, VP Content bei Discovery Deutschland.

