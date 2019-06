Hertie School of Governance

Hertie School verabschiedet 220 Absolventen

Ehemaliger WTO-Generalsekretär Pascal Lamy hält Festrede

Vor rund 1000 Gästen im Konzerthaus Berlin verabschiedet die Hertie School heute (7. Juni) 210 Master-Absolventen sowie 10 Doktoranden. Die Festrede hält der Präsident des Paris Peace Forum und ehemalige WTO-Generalsekretär Pascal Lamy. Die Absolventen erhalten ihre Urkunden von Henrik Enderlein, Präsident der Hertie School.

Als Experten für die Lösung gesellschaftlicher Probleme finden Hertie-School-Absolventen ihren Karriereeinstieg nicht nur in Staat und Verwaltung sowie internationalen Organisationen, sondern auch in Unternehmen, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen. Im Rahmen ihres Studiums setzen sie sich unter anderem mit Regierungsführung und politischer Entscheidungsfindung in international verflochtenen Mehrebenensystemen auseinander. Augenzwinkernd gibt Pascal Lamy der "Class of 2019" einen naturwissenschaftlichen Vergleich mit auf den Weg: "Governance kennt vier Aggregatzustände: Auf nationaler Ebene ist sie wie ein Feststoff, auf europäischer flüssig, global wird sie gasförmig - und auf der Ebene von Trump erreicht sie den Plasmazustand (wissenschaftliche Verständnisprobleme inklusive)."

Die "Class of 2019" setzt sich zusammen aus 132 Absolventen des Studiengangs Master of Public Policy (MPP) sowie 78 Absolventen des Master of International Affairs (MIA). Rund ein Drittel hat einen Teil des zweijährigen Studiums an einer der 30 Partneruniversitäten der Hertie School verbracht. 32 erwarben parallel einen zweiten Abschluss, zum Beispiel an der Columbia University in New York, der London School of Economics oder Sciences Po in Paris. Die Absolventen kommen aus insgesamt 38 Ländern.

Die Hertie School of Governance in Berlin bereitet herausragend qualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichen Bereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft vor. Sie bietet Masterstudiengänge, Executive Education und Doktorandenprogramme an. Als universitäre Hochschule mit interdisziplinärer und praxisorientierter Lehre, hochklassiger Forschung und einem weltweiten Netzwerk setzt sich die Hertie School auch in der öffentlichen Debatte für "Good Governance" und moderne Staatlichkeit ein. Die Hertie School wurde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wird seither maßgeblich von ihr getragen. Sie ist staatlich anerkannt und vom Wissenschaftsrat akkreditiert. www.hertie-school.org

