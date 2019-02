Hertie School of Governance

Arjun Appadurai, Anita Gohdes, Leonardo Iacovone und Slava Jankin Mikhaylov gehören seit Februar 2019 zur Fakultät der Hertie School of Governance. Die Professorenschaft der Berliner Hochschule wächst damit auf 34 Wissenschaftler.

Prof. Dr. Anita Gohdes kommt als Professor of International and Cyber Security von der Universität Zürich an die Hertie School. Die Professur wurde mit Unterstützung des Unternehmens NXP Semiconductors Germany geschaffen und vom Stifterverband begleitet. Gohdes verstärkt das Wissenschaftlerteam des Centre for International Security Policy an der Hertie School um dessen Direktor Wolfgang Ischinger.

Prof. Slava Jankin Mikhaylov, PhD, ist Professor of Data Science and Public Policy und Direktor des im Aufbau befindlichen Data Lab der Hertie School. Der Experte für Sprachverarbeitung und Machine Learning war zuvor an der Universität Essex. Am Data Lab wird Jankin mit datengestützten Methoden der Sozialforschung und Politikberatung arbeiten und diese weiterentwickeln.

Mit Prof. Arjun Appadurai, PhD, kommt einer der renommiertesten Globalisierungsforscher an die Hertie School. Appadurai ist bereits seit 2017 Senior Fellow, nun weitet er sein Engagement als Professor of Anthropology and Globalisation aus. Parallel wird er weiterhin an der New York University tätig sein.

Als Professor of Economics wird der Weltbank-Ökonom Leonardo Iacovone künftig an der Hertie School tätig sein. Seine Forschungsschwerpunkten Entwicklungsökonomie, Unternehmertum, Innovation und Handel trieb er in den vergangenen zehn Jahren bei der Weltbank voran und beriet zudem zahlreiche internationale Organisationen.

Die Hertie School of Governance in Berlin bereitet herausragend qualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichen Bereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft vor. Sie bietet Masterstudiengänge, Executive Education und Doktorandenprogramme an. Als universitäre Hochschule mit interdisziplinärer und praxisorientierter Lehre, hochklassiger Forschung und einem weltweiten Netzwerk setzt sich die Hertie School auch in der öffentlichen Debatte für "Good Governance" und moderne Staatlichkeit ein. Die Hertie School wurde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wird seither maßgeblich von ihr getragen. Sie ist staatlich anerkannt und vom Wissenschaftsrat akkreditiert. www.hertie-school.org

