Kölner Stadt-Anzeiger: Nach Kubickis Ohrfeigen-Fantasie: Hofreiter nimmt Einladung zum Bio-Wein an "Bei der Qualität soll er sich nicht lumpen lassen"

Köln. Grünen-Fraktionschef hat die Einladung von FDP-Vize Wolfgang Kubicki zu einem Bio-Wein angenommen. Mit diesem Angebot hatte Kubicki auf sein öffentliches Bekenntnis reagiert, dass Hofreiter ihn aggressiv mache und ihn dazu verleiten könnte, Hofreiter "eine zu knallen". "Am Anfang habe ich diese ganze Sache mit der Watschen ja gar nicht geglaubt", sagte Hofreiter dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe) "Keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Seine Einladung nehme ich an, klar. Wenn sie mich denn auch mal direkt erreichen sollte. Wer mich kennt, weiß, dass man mit mir immer ein gutes Glas Wein trinken kann." Sein Wunsch sei ein deutscher Bio-Riesling, so Hofreiter weiter. "Und nach der Vorlage finde ich, bei der Qualität sollte sich Wolfgang Kubicki dann auch nicht lumpen lassen."

