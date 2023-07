Badische Zeitung

Polizei-Affäre: Strobl ist wieder fester im Sattel

Kommentar von Theo Westermann

Freiburg (ots)

Nun hat Thomas Strobl in einer Art Befreiungsschlag den Posten des Inspekteurs abgeschafft, eine mehr auf Teambildung ausgerichtete Führungsspitze im Landespolizeipräsidium angekündigt - und einen im Stuttgarter Betrieb geschätzten und vor kurzem pensionierten Spitzenbeamten mit Polizeivergangenheit und grünem Parteibuch als Leiter einer Stabsstelle für Wertekultur installiert. Das darf man einen klugen Schachzug nennen, hat er doch damit den zunehmenden Unmut der grünen Fraktion kanalisiert. Natürlich kann man das alles als Schnellschuss kritisieren, oder - wie es die Polizeigewerkschaft tut - gründlichere Analysen der Arbeit im Landespolizeipräsidium einfordern. Vielleicht haben seine Kritiker auch in Teilen recht. Doch Strobl hat bei seinen Gegnern aktuell den Zustand erreicht, dass er, egal, was er tut, kritisiert wird. Das wiederum lässt ihn eher wieder fester im Sattel sitzen. https://www.mehr.bz/khs200m

