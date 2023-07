Badische Zeitung

Aus für Getreideabkommen: Putins Schein-Logik

Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots)

Das russische Regime überzieht die Ukraine mit Krieg, und wenn die Ukraine sich wehrt, jammert der Kreml über angeblichen Terror. Das russische Regime missbraucht den Welthunger als Waffe und verlangt als Preis für die Nichtblockade ukrainischer Getreideexporte die Aufhebung von Sanktionen, die ohne den Krieg nie gegen Russland verhängt worden wären. Es sind dies nur zwei von vielen schizophren anmutenden Argumentationsmustern, mit denen Wladimir Putin seine Propagandaschleudern füttert. Nimmt man seine wohl noch immer ungefährdete Machtposition als Maßstab, ist er damit zumindest in Russland selbst weiterhin ziemlich erfolgreich. Aber auch international droht Putins perfide Schein-Logik zu verfangen. Sollen in Afrika Menschen verhungern, nur weil der Westen glaubt, Moskau das Abwickeln diverser Finanztransaktionen erschweren zu müssen? Derlei Fragen werden nicht nur in Ländern des globalen Südens unter der Hand längst gestellt. https://www.mehr.bz/khs199m

