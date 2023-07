Badische Zeitung

CDU-Generalsekretär in spe: Vom Mikrofon zum Megafon

Tagesspiegel von Norbert Wallet

Freiburg (ots)

Man kann nicht behaupten, dass Carsten Linnemann einen zurückhaltenden Start als designierter CDU-Generalsekretär hinlegt. (...) Übergriffe im Freibad? Die Täter sollen noch am selben Tag abgeurteilt werden. Zack. Auch am Wochenende. Zack. Bis hin zu Haftstrafen. Zack. Das gilt auch für Klimakleber. Zack. Aber nicht nur beim Thema Innere Sicherheit greift Linnemann zu Formeln, die auf einen Bierdeckel passen: Wer nicht arbeiten wolle, dürfe keine staatlichen Leistungen kassieren. Natürlich weiß Linnemann, dass viele seiner Slogans an der Wirklichkeit scheitern. (...) Aber es geht ihm nicht darum. Er will mit seinem Stakkato an plakativen Forderungen den Bürgern diese Botschaft senden: Der politische Ort für konservatives Gedankengut ist die CDU, keine Alternative ist nötig. https://mehr.bz/bof8709

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell