Das ZDF auf dem Filmfest Hamburg 2022

Mainz (ots)

Von Donnerstag, 29. September 2022, bis Samstag, 8. Oktober 2022, ist das ZDF mit elf Beiträgen auf dem Filmfest Hamburg vertreten.

Die ZDF/ARTE France-Produktionen "Holy Spider" und "Triangle of Sadness" sowie die ZDF/ARTE Koproduktion "The Woodcutter Story" aus der Sektion "Kaleidoskop" konkurrieren um den "Hamburger Produzentenpreis für internationale Kino-Koproduktionen". "Triangle of Sadness" ist außerdem für den "Art Cinema Award" nominiert.

In der Sektion "Televisionen" bewerben sich der ZDF-Fernsehfilm "Die Bürgermeisterin", die beiden ZDF-Auftragsproduktionen "Die Macht der Frauen" und "Was wir verbergen", die in Zusammenarbeit mit ARTE entstanden sind, sowie die ZDF-Produktion "Wo ist meine Schwester", die ebenfalls in Zusammenarbeit mit ARTE entstanden ist, um den "Hamburger Produzentenpreis für deutsche Fernsehproduktionen".

Die ZDF/ARTE-Koproduktion "Douglas Sirk – Hope as in Despair", "Grump – Auf der Suche nach dem Escort", eine internationale Koproduktion unter Beteiligung von ZDF/ARTE, und "Harka – Aufruhr", eine Ko-Produktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE, werden in der Sektion "Kaleidoskop" präsentiert.

In der Sektion "Televisionen" läuft die ZDF-Auftragsproduktion "Nachtschicht – Die Ruhe vor dem Sturm".

