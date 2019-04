Bibel TV

"Il Diamante - Partner gesucht" Bibel TV startet im Mai die erste christliche Single-Sendung

Neues Format: Bibel TV unterstützt bei der Suche nach einer guten Partnerschaft

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Im Mai startet bei Bibel TV die erste christliche Partnervermittlung in Zusammenarbeit mit der Internet-Partnerbörse www.christ-sucht-christ.de.

Die meisten Menschen wünschen sich eine erfüllte Beziehung. Oft ist es nicht einfach, den richtigen Partner zu finden, der positiv im Leben steht und auch die gleichen Werte und Einstellungen teilt. Dazu gehören auch die christlichen Werte und eine positive Beziehung zu Gott. Bibel TV bietet Singles mit seiner Sendung "Il Diamante - Partner gesucht" ein neues Forum.

In persönlichen Einzelgesprächen stellt Moderatorin Maren Hoffmann-Rothe vier Singles - zwei männliche und weibliche Gäste - vor, die auf der Suche nach einem christlichen Lebensgefährten sind. In ca. 10 bis 12 Minuten erfahren Bibel TV Zuschauer in dem kurzweiligen Gespräch viel über die Kandidaten, über ihr persönliches Umfeld, ihre Lebensumstände, ihre Wünsche und neue Ziele. Ein musikalisches Live-Programm zwischen Pop und Klassik setzt einen Rahmen zwischen den Interviews. Aufgezeichnet wird die Sendung im gleichnamigen italienischen Restaurant "Il Diamante" im Hamburger Schanzenviertel, das als Kulisse für die christliche Single-Show dient.

Und so kann man sich bewerben: Nach einer kostenlosen Registrierung auf der Website www.christ-sucht-christ.de/il-diamante können interessierte Zuschauer ihr persönliches Profil anlegen, Fotos oder Selfies hochladen und noch während der Sendung über die Website Kontakt zu den Kandidaten aufnehmen. Bis auf die persönlichen Reisekosten zu den TV-Aufzeichnungen sind Bewerbungen und Kandidatenvorstellung für alle Teilnehmenden kostenlos.

Erstausstrahlung: Freitag, 10.05.2019, 21:45 - 22:30 Uhr Wiederholung: Samstag, 18.05., 23:15 und Freitag, 30.05., 19:05 Uhr Sendedauer: 45 Minuten Online abrufbar: bibeltv.de/mediathek

Weiterführender Link:

Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar: http://www.bibeltv.de/presse oder in der Bibel TV Presselounge: https://presse.bibeltv.de/index.php

Über Bibel TV:

Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

Pressekontakt:

Bibel TV Stiftung gGmbH

Wandalenweg 26

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17

Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18

Email: presse@bibeltv.de

www.bibeltv.de

Original-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell