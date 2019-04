Bibel TV

Ostern ist das älteste und auch das wichtigste christliche Fest, denn an Ostern werden die Auferstehung Jesu Christi und der Sieg des Lebens über den Tod gefeiert. Ostereier, Osterlämmer und Osterhasen - auch viele weltliche Osterbräuche symbolisieren den Beginn neuen Lebens und den Triumph des Lebens über die Vergänglichkeit.

Bibel TV stellt Jesus Christus in den Mittelpunkt seiner Osterkampagne. Der Claim "Vielleicht wird ja mehr draus? - Jesus treffen. Jederzeit. Auf Bibel TV" spielt mit dem Wording der Werbung moderner Dating-Plattformen, die ein neues, bereicherndes Leben in einer festen Beziehung versprechen: Seit 2000 Jahren verändert die Beziehung zu Jesus das Leben von Millionen Menschen. Die Kampagne will fünf Millionen fernsehaffine Menschen ab 40 Jahren erreichen. Ihre Botschaft: Jesus auf Bibel TV kennenlernen - und eine engere Beziehung zu Gott aufbauen. Die Motive sind in Zeitungs- und Zeitschriftanzeigen, in TV-Spots, sowie auf Plakaten in öffentlichen Verkehrsmitteln zu sehen.

"Die Osterkampagne lädt ein: Jeder kann mit Gott Kontakt aufnehmen. Wie das geht, sehen täglich bis zu 600.000 Zuschauer im Bibel TV Programm durch die unterschiedlichsten Sendungen. Schauen Sie einfach rein!" sagt Matthias Brender, Geschäftsführer von Bibel TV.

https://www.bibeltv.de/jesus-treffen

Weiterführender Link: Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar: http://www.bibeltv.de/presse oder in der Bibel TV Presselounge: https://presse.bibeltv.de/index.php

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

www.bibeltv.de

