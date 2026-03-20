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Kochen statt Dating-App?
Aktuelle Studie verrät das neue Dating-Geheimnis der Gen Z

Kochen statt Dating-App? / Aktuelle Studie verrät das neue Dating-Geheimnis der Gen Z
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Hamburg (ots)

Sind Dating-Apps passé? Die Generation Z scheint zunehmend vom Blättern in oberflächlichen Dating-Profilen frustriert zu sein. Während junge Singles im Schnitt 150 Stunden jährlich auf Dating-Plattformen verbringen, entstehen daraus nur rund fünf echte Verbindungen.

Doch was tritt an die Stelle der digitalen Partnersuche? Eine neue Studie von Knorr zeigt: Gemeinsames Kochen oder die Fähigkeit, etwas Leckeres zuzubereiten, wird als besonders attraktiv wahrgenommen und hat damit klare Vorteile beim Dating.

Wir präsentieren exklusiv die Ergebnisse dieser spannenden Studie - entdecken Sie aus erster Hand, welche überraschenden Erkenntnisse sie bereithält.

  • 71 % der Gen Z ein Interesse am Kochen bei einer potenziellen Partnerschaft besonders attraktiv finden.
  • Kochen als "Green Flag" für 64 % wichtiger ist als zum Beispiel ein Fokus auf Fitness (53 %) oder ein teures Auto (37 %).
  • Eigenschaften wie Mühe und Romantik, die durch ein selbstgekochtes Essen vermittelt werden, jedes Dating-Profil ausstechen.

Hat das Ihr Interesse geweckt? Die zentralen Studienergebnisse finden Sie im Rahmen der Kampagne #ServingSingles, die digitale Dating-Kultur mit echten Kocherlebnissen verbindet, hier:

Daten & Fakten

Passwort: Knorr-Serving-Singles

Pressekontakt:

Weber Shandwick
Lena Schmeißer
lschmeisser@webershandwick.com

Original-Content von: Knorr, übermittelt durch news aktuell

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