Weit mehr als regionale Stimmungstests

So sind die fünf anstehenden Landtagswahlen weit mehr als regionale Stimmungstests. (...) Starke Zuwächse für die AfD sind bei allen fünf Wahlen vorausgesagt, in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt dürfte sie als stärkste Partei durchs Ziel gehen. Wo die Menschen nicht mehr überzeugt sind, dass die Politik vermag, ihre Probleme zu lösen, schlägt die Stunde der Verführer am rechten und linken Rand. Deshalb sollten SPD und Grüne aufhören, konservative Politik einer Union, die sich klar gegen die AfD abgrenzt, unter generellen Rechts-Verdacht zu stellen.

