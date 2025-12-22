Straubinger Tagblatt

Entwicklungshilfe: Richtig Geben ist mehr als eine Preisfrage

Straubing (ots)

Weil der Erfolg von Entwicklungshilfe oft kaum konkret messbar ist, wird zu ihren Gunsten argumentiert, dass sie es ermögliche, Kontakte zu knüpfen und bei schwierigen Partnern einen Fuß in der Tür zu behalten. Im Grundsatz ist das richtig. Doch Ländern, die zwar gerne die finanzielle Unterstützung aus Deutschland mitnehmen, aber sonst lieber mit China und Russland klüngeln, in Migrationsfragen nicht kooperieren oder in irgendeiner Form Terror unterstützen, sollte der Geldhahn zugedreht werden. Wo Hilfe in korrupten Strukturen versickert, ist sie einzustellen. Es darf auch kein Tabu sein, wirtschaftliche Aspekte stärker einzubeziehen. Faire Handelsbeziehungen und Investitionen tragen zur Entwicklung armer Länder ohnehin mehr bei als alle milden Gaben.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell