Straubinger Tagblatt

Schufa-Urteil - Das Recht auf einen echten Neuanfang bleibt klein

Straubing (ots)

Kaum eine private Institution greift so tief in das Leben vieler Menschen ein und genießt zugleich so wenig Vertrauen wie die Schufa. Wer eine Wohnung, einen Kredit oder einen Handyvertrag braucht, kommt an ihrem Score nicht vorbei, selbst wenn alte Schulden längst bezahlt sind. Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom Donnerstag, nach dem erledigte Zahlungsstörungen noch bis zu drei Jahre gespeichert werden dürfen, ist juristisch begründbar und ganz im Sinne von Banken und Unternehmen, die ihre Entscheidungen von den Schufa-Daten abhängig machen. Dennoch ist es problematisch. Denn die Macht der Auskunftei bleibt groß, das Recht auf einen echten Neuanfang klein.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell