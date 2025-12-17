Straubinger Tagblatt

Trump betreibt seine Venezuela-Politik in Piratenmanier

Donald Trump verkauft seine Venezuela-Politik als Kampf gegen Drogen, Terror und Korruption. Tatsächlich betreibt er Politik in Piratenmanier: die Flagge der Moral hissen, es aber auf Öl und Einfluss abgesehen haben. Die massive Präsenz des US-Militärs vor der venezolanischen Küste, die Beschlagnahmung von Öltankern und die Einstufung des Maduro-Regimes als Terrororganisation sind eine kalkulierte Eskalation. Trump tippt "Terror", "Drogen" und "gestohlene Vermögenswerte" in Großbuchstaben, doch es geht um klassische Geopolitik: Zugriff auf die größten Ölreserven der Welt und die Botschaft, dass Washington in Lateinamerika den Ton angibt.

