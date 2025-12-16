PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Die Koalition braucht die Kommission als Blitzableiter

Straubing (ots)

Das Spannungsfeld zwischen Generationengerechtigkeit und sozialer Sicherung ist seit Jahren bekannt, doch statt es entschlossen anzugehen, hat die Koalition die demografische Schieflage eher vertieft. Das nährt Zweifel, ob Union und SPD zu einem großen Wurf überhaupt fähig sind - zumal gerade die Sozialdemokraten bereit sein müssten, rote Linien etwa bei der Lebensarbeitszeit abzuräumen. Am Ende wird sich die Kommission daran messen lassen müssen, ob sie mit den Selbsttäuschungen der Vergangenheit bricht und die Koalition zu Entscheidungen zwingt, die länger halten als eine Legislatur. Gelingt das nicht, wäre klar, dass das eigentliche Problem bei der Rente nicht die Demografie ist, sondern der Mangel an politischem Mut.

