Fisch zu Ostern / Eine genussvolle Tradition mit bofrost* neu entdecken

Mit Ostern verbinden viele nicht nur bunte Eier und Frühlingsblumen, sondern auch köstliche Fischgerichte, die auf den Festtagstisch gehören. Ob Räucherlachs zum ausgedehnten Osterfrühstück oder feinstes Filet als raffiniertes Hauptgericht - Fisch ist ein kulinarisches Highlight, das stets begeistert. Besonders beliebt ist Lachs, der mit seinem feinen Aroma und seiner Vielseitigkeit überzeugt. Doch warum spielt Fisch gerade zu Ostern eine so große Rolle? In der katholischen Kirche gilt der Karfreitag als strenger Fastentag, an dem der Verzicht auf Fleisch geboten ist. Fisch hingegen wurde traditionell als akzeptable Alternative angesehen - eine Tradition, die bis heute in vielen Familien, mitunter ganz unabhängig von diesem Ursprung, weiterlebt und dazugehört. Mit den hochwertigen Fischspezialitäten von bofrost* lässt sich dieser köstliche Osterbrauch nicht nur genießen, sondern auch neu interpretieren. Denn der Tiefkühlspezialist bietet für jede Vorliebe und jeden Anlass die passenden Produkte. So wird Ostern zum Fest für die Sinne - ganz ohne Stress und mit garantiertem Genuss.

REZEPT: Lachs-Spargel-Salat im Glas

Das bofrost*Ostermenü startet mit einer ganz klassichen Vorspeise: Salat! Das neue gelingsichere und schnelle bofrost*Rezept für einen saftig-knackigen Brotsalat mit zartem Räucherlachs, Gurken und Radieschen kombiniert beste Zutaten, feine Aromen und frühlingshaft leichten Genuss für die Feiertage. Zusammen mit grünem Spargel schmeckt dieser Salat nach Frühling wie kaum ein anderer und ist dabei in nur ca. 30 Minuten zubereitet. Dekorativ in Portionsgläsern angerichtet, verbindet dieses Rezept eine Prise Eleganz mit unkompliziertem Genuss. So wird Ostern nicht nur lecker, sondern auch stilvoll! Das Rezept gibt es auf bofrost.de.

Echter norwegischer Räucherlachs200 g = 15,49 Euro, Nutri-Score D; ASC zertifiziert.

Grüner Spargel500 g = 9,99 Euro, Nutri-Score A.

Noch mehr Frühling auf dem Teller

Wer das Fisch-Highlight im Hauptgang des Ostermenüs setzen möchte, serviert als Vorspeisen-Alternative die Grüne Spargelcremesuppe von bofrost*. Die wunderbar cremige Suppe aus grünem Stangenspargel ist mit Sahne verfeinert und kommt perfekt portioniert im Kochbeutel. Einfach und schnell in heißem Wasser oder der Mikrowelle erwärmt, ist die Vorspeise im Handumdrehen fertig und richtig lecker! Eine schnellere und einfachere Zubereitung gibt es nicht! Die Grüne Spargelcremesuppe gibt es exklusiv bei bofrost* nur zur Osterzeit: Für alle, die die Spargelsaison nicht erwarten können.

Grüne Spargelcremesuppe 2 x 300 g = 8,99 EUR, Nutri-Score C.

Besonderer Genuss für eine besondere Zeit

Wolfsbarschfilet hat einen milden, leicht süßlichen und fein-nussigen Geschmack. Das zarte, aber dennoch feste Fleisch hat eine feine Struktur - ein Hochgenuss für Fischliebhaber. bofrost* bietet den Edelfisch nicht nur als besonders feine und ASC zertifizierte, ganze Wolfsbarschfilets mit Haut und praktisch grätenfrei an, sondern übernimmt auch die Logistik mit der Lieferung unter garantierter Einhaltung der geschlossenen Tiefkühlkette bis nach Hause. Zusammen mit farbenfrohen Beilagen bringt das österliche Highlight den Frühling auf dem Teller. Besonders gut passt zum Beispiel das Leipziger-Allerlei Gemüse mit grünen Erbsen, knackigen Pariser Karotten und feinen Spargelstückchen dazu und bringt einladende Farben auf den Teller. Dazu passt die Zitronen-Dill-Rahmsauce von bofrost*, die das Gericht mit erntefrischem Dill und feiner Weißweinnote abrundet.

Wolfsbarschfilets, mit Haut 4 - 6 Stück = 450 g = 21,99 Euro, Nutri-Score A; ASC zertifiziert.

Leipziger Allerlei 1 kg = 8,99 Euro, Nutri-Score A.

Zitronen-Dill-Rahmsauce 400 g = 5,49 Euro, Nutri-Score D.

Das beste kommt zum Schluss: Schoko Eis-Osterhasen

Ein gelunges Menü endet mit einem herrlich süßen Nachtisch. Und was passt besser zu Ostern als der Osterhase höchstpersönlich? Die putzigen Schoko Eis-Osterhäschen überzeugen mit leckerster Haselnuss-Nougat-Eiscreme, mit einer Schokoladensauce durchzogen, und sind zum Schluss überzogen mit 31 % Vollmilchschokolade. Was für ein Glück, dass man diese zum Anbeißen niedlichen Osterhasen tatsächlich verzehren kann. So sind die Schoko Eis-Hasen nicht nur krönender Nachtisch des Ostermenüs, sondern schmecken auch herrlich zum Kaffee oder zwischendurch.

Schoko Eis-Osterhasen 8 Stück = 640 ml = 12,49 Euro, Nutri-Score E.

Bei bofrost* gibt es noch mehr Inspirationen für das Oster-Menü - oder den Oster-Brunch - mit und ohne Fisch. Auch leckerste vegetarische und vegane Optionen sind dabei. Alle Gerichte und Rezepte gelingen garantiert unkompliziert und überzeugen mit einem superleckeren Ergebnis. Denn schon seit über 55 Jahren begeistert bofrost* mit überraschenden Kreationen und Rezepten sowie echten Klassikern für jeden Geschmack und Ernährungsanspruch. Wie gewohnt, stehen herausragende Qualität und bester Geschmack genauso im Fokus wie der flexible Kundenservice und die individuelle und persönliche Beratung. Neben dem Verkaufsteam ist die bofrost*Kundenberatung Ernährung & Qualität ein beliebter und kostenloser Experten-Service für alle bofrost*Kundinnen und Kunden und die, die es werden wollen.

