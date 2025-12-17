Straubinger Tagblatt

Vor Gipfeltreffen: Die EU muss sich jetzt zusammenreißen

Straubing (ots)

Scheitern die beiden großen Vorhaben - Mercosur und Nutzung russischer Vermögenswerte - am Widerstand einzelner Länder, wäre das ein absolutes Desaster für die EU. Wer will da den Klub der 27 noch als geopolitischen Akteur ernst nehmen? Die Staats- und Regierungschefs müssen sich nun zusammenreißen und ein starkes Signal der Einigkeit und Entschlossenheit aus Brüssel an Partner wie auch Gegner senden und beweisen, dass die EU bereit ist, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Es ist längst überfällig.

