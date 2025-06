Nationale Strategie für gen- und zellbasierte Therapien

Presseeinladung: GeneNovate Investors' Day, 27.6. in Berlin: In Zukunftsmedizin investieren und Deutschland als Biotechnologiestandort stärken

Eröffnung durch Bundesforschungsministerin Dorothee Bär

Am 27. Juni 2025 findet der erste GeneNovate Investors' Day in Berlin statt. Um den Transfer von meist öffentlich finanzierter Forschung in die Anwendung zu unterstützen, braucht es insbesondere im Bereich der Gen- und Zelltherapien starke Netzwerke, privates Kapital und den aktiven Austausch zwischen Unternehmer*innen, Investor*innen, Wissenschaftler*innen, Politik, Regulatorik und Industrie sowie Kapitalgebern. Diese Akteure bringt der erste GeneNovate Investors' Day nun erstmalig für den Bereich Gen- und Zelltherapien in Berlin zusammen, um die Bedeutung von Investitionen in zukunftsfähige Technologien zu unterstreichen. Ziel ist es, Kontakte und Kooperationen anzubahnen, die die biomedizinische Translation von Forschungsergebnissen in die klinische Anwendung beschleunigen.

Die Veranstaltung ist eine Maßnahme der Nationalen Strategie für gen- und zellbasierte Therapien (GCT) und wird mit Grußworten von Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), und Prof. Dr. Christopher Baum, Sprecher der Nationalen Strategie für gen- und zellbasierte Therapien, eröffnet.

Datum: 27. Juni 2025

Uhrzeit: 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Ort: Akademie der Künste, Pariser Platz 4, 10117 Berlin

Gen- und zellbasierte Therapien (GCT) zählen zu den bedeutendsten Zukunftsthemen der biomedizinischen Forschung und klinischen Versorgung. Sie versprechen bahnbrechende Fortschritte für Patient*innen - insbesondere bei seltenen Erkrankungen und schwer behandelbaren Krebserkrankungen.

Das gesundheitliche und wirtschaftliche Potential der gen- und zellbasierten Therapien ist international anerkannt und wird in vielen Ländern, besonders in Teilen Nordamerikas und Asiens, massiv gefördert. In Deutschland stellen die aktuellen Rahmenbedingungen für Forschende, für die Industrie und für Kliniker*innen erhebliche Herausforderungen dar. Um Deutschlands Innovationskraft und wirtschaftliche Souveränität zu erhalten, sind vielfältige Anstrengungen notwendig. Der GeneNovate Investors' Day ist eine davon.

Programm-Highlights:

Begrüßung durch Dorothee Bär , Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)

, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) Begrüßung durch Prof. Dr. Christopher Baum , Sprecher der Nationalen Strategie für gen- und zellbasierte Therapien und Vorsitzender des Direktoriums des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH)

, Sprecher der Nationalen Strategie für gen- und zellbasierte Therapien und Vorsitzender des Direktoriums des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) Panels und Diskussionen : Renommierte Expert*innen aus Singapur, Boston und Europa, wie Howard Califan o, Former Director der Singapore-MIT Alliance for Research & Technology, und Charles L. Cooney , Robert T. Haslam Professor Emeritus am Massachusetts Institute of Technology (MIT), Department of Chemical Engineering, sprechen über aktuelle Trends, Herausforderungen in der Finanzierung und beim Zugang zu entsprechenden Therapien sowie über internationale Erfolgsgeschichten

: Renommierte Expert*innen aus Singapur, Boston und Europa, wie o, Former Director der Singapore-MIT Alliance for Research & Technology, und , Robert T. Haslam Professor Emeritus am Massachusetts Institute of Technology (MIT), Department of Chemical Engineering, sprechen über aktuelle Trends, Herausforderungen in der Finanzierung und beim Zugang zu entsprechenden Therapien sowie über internationale Erfolgsgeschichten Pitches und Präsentationen: Erfolgreich etablierte Start-ups aus Europa und anderen Regionen stellen ihre innovativen Technologien und Unternehmen vor Investoren und dem gesamten Publikum vor

Erfolgreich etablierte Start-ups aus Europa und anderen Regionen stellen ihre innovativen Technologien und Unternehmen vor Investoren und dem gesamten Publikum vor Networking: Austausch zwischen führenden Köpfen aus dem Bereich Biotech-Innovation, Wissenschaft, Industrie, Politik und privaten Kapitalgeber*innen

Das aktuelle Programm finden Sie hier auf unserer Webseite. Kurzfristige Änderungen im Programm sind vorbehalten.

Wir freuen uns, Sie als Medienvertreter*in zur Veranstaltung am 27. Juni zu begrüßen.

Über die Nationale Strategie für gen- und zellbasierte Therapien

Die Nationale Strategie für gen- und zellbasierte Therapien (GCT) wurde 2022 vom damaligen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, mittlerweile BMFTR) beauftragt und in einem moderierten Prozess mit rund 150 Stakeholdern erarbeitet. Mit dem Ziel, das Patient*innenwohl und den Biotech-Standort Deutschland aktiv zu fördern, haben Vertreter*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft acht Handlungsfelder mit insgesamt 91 konkreten Maßnahmen definiert und im Juni 2024 dem BMBF übergeben. Das Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) moderierte die Erarbeitung des Strategiepapiers und hat aktuell die Sprecherschaft inne. Es koordiniert in dieser Rolle die weitere Ausarbeitung und Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

