CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

CSU-Fraktion zu Abfragen und Exen: Schule muss Fördern und Fordern - Authentische Leistungsnachweise in Zeiten von KI unverzichtbar

München

Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat sich heute mit der Petition "Schluss mit Abfragen und Exen in Bayern!" beschäftigt.

Der Fraktionsvorsitzende der CSU-Landtagsfraktion Klaus Holetschek betont:

"Auch die Kritiker der Exen müssen sich den Realitäten stellen: Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und darauf muss Schule bestmöglich vorbereiten. Unser Bildungssystem muss fördern und fordern. Gerade in Zeiten von KI sind unangekündigte Leistungsnachweise unverzichtbar. Spontane, echte Denkleistungen im Klassenzimmer sind ein wertvolles Instrument für gerechte Bildung und schützen vor der Illusion, Lernen sei delegierbar. Wer heute fair und glaubwürdig prüfen will, kommt um unangekündigte Kontrollen nicht herum."

Dr. Ute Eiling-Hütig, Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Kultus, fordert:

"Die Stärke unseres Bildungssystems liegt in der Balance der Aufgaben und Leistungserhebungen, nicht in der Abschaffung bewährter Instrumente. Die Petition greift zu kurz. Stattdessen müssen wir unsere Prüfungskultur weiterentwickeln, besonders im Hinblick auf die '4K' Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und Kritisches Denken. Dabei ist klar: Lehrkräfte müssen Prüfungsformate immer mit pädagogischem Augenmaß einsetzen: zur fairen Leistungsfeststellung und als Feedback, nicht als disziplinierende Maßnahme."

Der Abgeordnete Konrad Baur, Berichterstatter im Bildungsausschuss, erklärt:

"Wir brauchen kreative Projektarbeiten genauso wie kurze Tests, reflektierte Eigenleistungen ebenso wie überraschende Anwendungssituationen. Damit bereiten wir Schülerinnen und Schüler optimal auf die Lebenswirklichkeit vor. Exen ermöglichen ehrliche Leistungseinschätzungen im alltäglichen Unterricht - ohne Vorbereitung durch Chatbots, ohne Copy-Paste aus dem Netz. Sie fördern kontinuierliches Lernen und verhindern das bloße Auswendiglernen für einzelne Termine. Deshalb sind und bleiben sie ein wichtiger Baustein für eine ganzheitliche Bildung."

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag