CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Bund und Freistaat im engen Schulterschluss: Holetschek und Hoffmann fordern Tempo und Entschlossenheit bei der Umsetzung des Politikwechsels

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion Klaus Holetschek und der Vorsitzende der CSU im Bundestag Alexander Hoffmann haben sich in Berlin zu einem Austausch über zentrale politische Herausforderungen getroffen. Beide drängen auf eine entschlossene und zeitnahe Umsetzung des im Koalitionsvertrags vereinbarten Politikwechsels.

Der CSU-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek:

"Als CSU sind wir Taktgeber des Politikwechsels. Bayern wartet nicht - wir setzen Impulse, übernehmen Verantwortung und bringen unser Land voran. Die Menschen spüren bereits: Es bewegt sich etwas, es geht wieder bergauf. Der heute beschlossene Stopp des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte ist ein wichtiger Schritt hin zu einer geordneten und verantwortungsvollen Migrationspolitik. Wir setzen damit klare Leitplanken - für Integration, Sicherheit und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Auch ansonsten drücken wir bei der Umsetzung des Koalitionsvertrags entschlossen aufs Tempo. Deshalb wollen Alexander Hoffmann und ich uns künftig regelmäßiger treffen. Wir brauchen in zentralen Fragen eine noch bessere Abstimmung zwischen Bund und Ländern, aber auch mit der EU, für realistische und praktikable Lösungen.

Der Vorsitzende der CSU im Bundestag, Alexander Hoffmann:

"Aus Bayern, für Deutschland! Das ist der Anspruch der CSU im Bundestag. Damit wir im Bund kraftvoll wirken können, braucht es auch den engen Schulterschluss zwischen der Landesgruppe in Berlin und der Landtagsfraktion in München. Daher freue ich mich sehr über den Besuch von Klaus Holetschek in der Hauptstadt und auf den engen Austausch, den wir miteinander pflegen werden."

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell