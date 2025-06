TARGOBANK AG

TARGOBANK veröffentlicht Diversity-Report

Düsseldorfer Bank stellt zum zweiten Mal Übersicht über Diversity-Themen und -Aktivitäten zusammen

Bank beschäftigt Menschen aus über 80 Nationen, Altersspanne: 16 bis 67, ausgewogenes Geschlechterverhältnis, Frauen in Führung: 34 Prozent

CEO Isabelle Chevelard: "In unserem Unternehmen gibt es keinen Platz für Diskriminierung."

Die TARGOBANK mit Sitz in Düsseldorf hat ihren diesjährigen Diversity-Report veröffentlicht. Das Thema ist der Bank nicht nur im laufenden Pride Month wichtig. Der Report zeigt, wo sie mit Blick auf verschiedene Diversity-Facetten steht: Die TARGOBANK beschäftigt zum Beispiel Menschen aus über 80 Nationen, in der Altersspanne 16 bis 67 und hat in der Belegschaft ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis. 34 Prozent der Führungskräfte sind Frauen.

Zudem listet der Report Initiativen und Maßnahmen auf, mit der die TARGOBANK weiter dazu beitragen will, die Vielfalt der Belegschaft zu stärken. "In unserem Unternehmen gibt es keinen Platz für Diskriminierung", erläutert Isabelle Chevelard, Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK. "Wir möchten allen Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld bieten, in dem sie so sein können, wie sie sind."

TARGOBANK fördert Bündnisse und Initiativen zum Thema Vielfalt

Das Thema Diversity ist deshalb bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil der Unternehmenskultur: Bereits 2010 hat die TARGOBANK die " Charta der Vielfalt" unterschrieben. 2022 haben Mitarbeitende aus verschiedenen Einheiten der Bank ein Diversity-Manifest formuliert, in dem sich die TARGOBANK zu allen Facetten der Vielfalt bekennt. Anfang 2023 erklärte sie als eine der Erst-Unterzeichnerinnen ihre Unterstützung für das Bündnis " Gemeinsam gegen Sexismus".

Auch 2024 setzte sich die TARGOBANK mit verschiedenen Maßnahmen für Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit ein. So beteiligte sie sich zum Beispiel erstmals am inklusiven Job-Tausch-Projekt Schichtwechsel. Ebenfalls seit 2024 erhalten Mitarbeitende bei Geburt oder Adoption eines Kindes eine "FamilienStartZeit": Es gibt nun fünf statt bisher einen Tag bezahlten Sonderurlaub, damit ein möglichst gelassener Start ins Familienleben gelingt. Ein Anliegen der TARGOBANK ist es auch, Geflüchteten berufliche Perspektiven zu bieten. Auch im Berichtsjahr arbeitete die Bank dafür mit Integrationsexpert*innen von Social Bee zusammen.

Mehr dazu lesen Sie im aktuellen Diversity-Report der TARGOBANK.

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,8 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.

Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.

Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.400 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.



Über Crédit MutuelAlliance Fédérale

Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit über 77.000 Mitarbeitenden und 4.200 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.

Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2024 auf 66 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,8 Prozent.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.



